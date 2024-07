Krasser Unfall: Twitch-Star AmarTV schrottet neuen Porsche!

Für den Streamer AmarTV läuft es gerade nicht so rund – er hatte einen Autounfall mit seinem brandneuen Porsche auf der Autobahn, bei dem niemand verletzt wurde und nur ein materieller Schaden entstand. Auf Instagram teilt er ein schockierendes Bild, auf dem er vor seinem kaputten Unfallwagen grinsend posiert. "Mein bester Homie und ich hätten einfach tot sein können, das muss man überhaupt mal realisieren! Danke für die ganzen Schutzengel, die wir hatten in dem Moment", kommentiert er. Darunter schreibt er eine wichtige Botschaft an seine Follower: "Vergesst bitte nicht, heute einfach mal eure Liebsten anzurufen und zu sagen, dass ihr sie liebt! Und wartet nie auf einen Moment, um Menschen etwas zu sagen. Es könnte irgendwann zu spät sein."

Seine Fans reagieren auf seinen Beitrag sehr gespalten. Viele kritisieren AmarTV, dass er nur Klicks mit dem Crash generieren möchte. Die User kommentieren im Netz: "Leicht krank, so vor seinem verunfallten Auto zu posieren. Aber hey: Bringt Aufrufe" oder "Nach dem ganzen Schock erstmal ein Bild." Doch andere Follower sind erleichtert, dass dem Streamer nichts passiert ist. "Was für ein Schock! Gott sei Dank geht es euch gut", schreibt ein Nutzer.

Den brandneuen Porsche hat sich der Twitch-Star erst vor wenigen Tagen neu zugelegt, wie er in den sozialen Medien geteilt hatte. Doch das Finanzielle scheint für den 30-Jährigen wohl kein Problem zu sein: Auf der Plattform Twitch startete er 2017 seine Karriere und begeistert dort mehr als 1,5 Millionen Follower. Mittlerweile organisiert und moderiert er eigene Online-Turniere mit vielen verschiedenen Gästen. Dadurch hat AmarTV zu einigen Promis einen guten Kontakt aufgebaut und teilt mit seinen Fans immer wieder gemeinsame Schnappschüsse mit verschiedenen Stars, wie unter anderem mit dem Rapper Luciano (30).

Instagram / amartv Amar Al-Naimi Walid im Oktober 2021

Instagram / amartv AmarTV und Luciano im Februar 2024

Wie findet ihr, dass AmarTV ein Bild von dem Unfall geteilt hat? Gut, damit warnt er andere Leute vor den Gefahren! Unangebracht, er nutzt den Unfall für Aufmerksamkeit... Ergebnis anzeigen



