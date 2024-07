"Lioness"-Schauspieler Mike Heslin mit 30 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus den Vereinigten Staaten machen aktuell die Runde: Schauspieler Mike Heslin ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Diese Nachricht teilt Mikes Ehemann Scotty Dynamo auf seinem Instagram-Account. Mit einem Bild des "Lioness"-Darstellers verkündet er den Tod seines Partners. "Am 2. Juli ist mein Ehemann, bester Freund und Seelenverwandter nach einem einwöchigen Kampf im Krankenhaus an einem unerwarteten Herzversagen verstorben", schreibt er und drückt im nächsten Satz sein Unverständnis aus: "Michael war jung, bei bester Gesundheit und die Ärzte haben keine Erklärung für das, was passiert ist."

Der Social-Media-Beitrag zeigt Mike an einer Wand lehnend und leicht lächelnd. Scotty widmet seinem verstorbenen Ehemann zudem noch weitere rührende Zeilen: "Michael, dich kennenzulernen war das Beste, was mir je passiert ist. Du bist meine Welt. Du bist alles für mich. Als ich spürte, dass du deinen letzten Atemzug getan hast, zerbrach mein Herz in Millionen Stücke." Auch Mikes Fans nehmen in der Kommentarspalte Abschied von ihrem Idol, Kollegen und Freund. "Ich liebe dich, mein Freund", "Es gibt keine Worte, um den Schmerz und die Traurigkeit zu beschreiben! Mike, wir werden dich in unseren Herzen vermissen und uns immer an dich erinnern. Ein wahrer Engel, der uns zu früh verlassen hat" und "Mein herzliches Beileid für deinen Verlust und den tragischen Kummer, den du jetzt verspürst. Ich sende dir Licht und Kraft", lauten nur drei von tausenden Kommentaren.

Seine Bekanntheit erhielt Mike vor allem durch sein Mitwirken in der Serie "Special Ops: Lioness", aber auch durch weitere Serien wie "In Their Shoes: A Journey to Homelessness" und "The Influencers". Nicht nur als Schauspieler feierte der gebürtige Kalifornier große Erfolge, sondern auch als Autor und Regisseur. Für seinen Horror-Kurzfilm "Happy Halloween" wurde Mike als "Bester Nachwuchsregisseur" ausgezeichnet. Sein Werk erhielt fünf Preise beim Hollywood Blood Horror Festival.

Instagram / mikeheslin Scotty Dynamo und Mike Heslin im Oktober 2023

Instagram / mikeheslin Mike Heslin, US-Schauspieler, Oktober 2022

