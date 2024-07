Kim Gloss ist nach ihrer Tumor-OP erstmals wieder beim Sport

Kim Gloss (31) erholt sich derzeit von ihrer Hirnoperation. Bei dem DSDS-Star wurde ein Tumor entdeckt, der operativ entfernt werden musste. Lange musste sie sich deswegen auskurieren, aber nun darf sich der Fitnessfan endlich wieder austoben! In ihrer Instagram-Story zeigt sich Kim im Gym und filmt für ihre Fans ihr Training. Die Influencerin legt an ihrem ersten Trainingstag nach der OP schon wieder richtig los und ist unter anderem am Joggen auf dem Laufband und trainiert ihre Arme mit Kurzhanteln. Von der Operation am Kopf lässt sie sich augenscheinlich nicht mehr unterkriegen.

Mit ihrem ersten Training ist Kim auch richtig zufrieden. "Ich muss sagen, meine Muskeln sind so weit erhalten geblieben. Der Bauch ist nicht so fest, wie er sonst war. Ich habe aber auch anderthalb Monate Sportpause gehabt durch die OP. Aber an sich sind sie gut erhalten geblieben", stellt die Mama einer Tochter stolz fest und zeigt ihre deutlich sichtbaren Bauchmuskeln. Während ihrer Krankheitszeit habe sie aber weiterhin Proteinshakes konsumiert, um ihre Muskeln zu behalten.

Anfang Juni teilte Kim ihren Fans die schockierende Nachricht mit: Sie hatte eine Operation am Kopf. Bei der 31-Jährigen war durch einen Zufall ein Tumor im Kopf festgestellt worden. Obwohl dieser gutartig war, musste er entfernt werden, da er an einem wichtigen Nerv lag. Vor dem Eingriff hatte Kim riesigen Respekt, sie hat ihn aber letztendlich gut überstanden.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Juli 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss nach ihrer OP

