Filmstar Shelley Duvall verstirbt im Alter von 75 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Die berühmte "The Shining"-Darstellerin Shelley Duvall (✝75) ist tot. Wie ihr Sprecher Gary Springer gegenüber The Hollywood Reporter bestätigt, ist die Schauspielerin am vergangenen Donnerstag im Alter von 75 Jahren zu Hause im Schlaf an den Folgen von Diabetes verstorben. Sie hinterlässt ihren Lebensgefährten, den Musiker Dan Gilroy (65), mit dem sie seit 1989 durchs Leben ging. "Meine liebe, süße, wunderbare Lebenspartnerin und Freundin hat uns verlassen. Sie hat in letzter Zeit zu sehr gelitten, jetzt ist sie frei. Flieg davon, schöne Shelley", verabschiedet sich Dan mit rührenden Worten.

In den 1970er- und 1980er-Jahren erlebte Shelley die Hochphase ihrer Schauspielkarriere. 2002 zog sich die "Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag"-Bekanntheit aus der Öffentlichkeit zurück. Das Älterwerden inmitten der Filmindustrie habe ihr ziemlich zugesetzt, gestand sie einst. Im Jahr 2016 machte Shelley zu Gast in der Talkshow "Dr. Phil" bekannt, dass sie an einer psychischen Krankheit leidet. "Ich bin sehr krank. Ich brauche Hilfe", sagte sie im Interview.

Robert Altman (✝73) entdeckte die Texanerin in den späten 60er-Jahren auf einer Party – das war ihre große Chance, im Schauspielgeschäft Fuß zu fassen. Nachdem sie ganze sieben Filme mit dem Regisseur gedreht hatte, die für ihre Karriere bereits sehr erfolgversprechend waren, erlebte sie 1977 mit ihrer Rolle in "Drei Frauen" ihren Durchbruch. Mit der Verkörperung der Mildred Lammoreaux sahnte sie unter anderem den Darstellerpreis beim Filmfestival in Cannes ab. 2023 besetzte sie ihre letzte Rolle im Horrordrama "The Forest Hills".

Schauspielerin Shelley Duvall, im November 1991

Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Monica Vitti und Shelley Duvall, im Mai 1977

