Stephen King trauert um "Shining"-Star Shelley Duvall (†75)

Vergangenen Freitag verstarb Shelley Duvall (✝75) überraschend. Eine der bekanntesten Rollen der Schauspielerin war die der Wendy Torrance im Horrorstreifen "Shining" von 1980. Hinter dem Roman zum Film steckt Horror-Ikone Stephen King (76). Und auch für ihn ist der Tod des Filmstars wohl ein herber Verlust. Auf X nimmt er Abschied von seiner Weggefährtin. "Es tut mir sehr leid, dass Shelley Duvall verstorben ist. Eine wunderbare, talentierte, unterbeschäftigte Schauspielerin", schreibt der Autor. Obwohl Stephen nie ein Fan der Verfilmung seines Romans war, scheint er Shelley als Darstellerin geschätzt zu haben. Neben dem Schriftsteller trauern auch Hollywoodstars wie Rachel Zegler (23) und Reese Witherspoon (48) im Netz um die US-Amerikanerin.

Shelleys Tod wurde durch ihren langjährigen Lebensgefährten Dan Gilroy (65) bekannt. "Meine liebe, süße, wunderbare Lebenspartnerin und Freundin hat uns verlassen. Sie hat in letzter Zeit sehr gelitten, jetzt ist sie frei. Flieg davon, schöne Shelley", nahm der Musiker gegenüber The Hollywood Reporter Abschied. Sie sei im Schlaf an den Folgen ihrer Diabetes-Erkrankung verstorben. Schon in den vergangenen Jahren war es schauspielerisch ruhig um die Texanerin geworden. 2016 trat sie in der Sendung "Dr. Phil" auf und sprach offen über ihre psychische Erkrankung: "Ich bin sehr krank. Ich brauche Hilfe!"

Obwohl Shelley in einer Vielzahl von Filmen mitspielte und für ihre Darstellung in "Drei Frauen" sogar einen Preis beim Filmfestival in Cannes erhielt, bleibt der Film "Shining" wohl ihr bekanntestes Werk. Wie die Figur der Wendy im Film umgesetzt wurde, verärgerte Autor Stephen allerdings sehr – daraus machte er nie ein Geheimnis. 2013 erklärte er im Gespräch mit BBC: "Shelley Duvall ist als Wendy wirklich eine der frauenfeindlichsten Figuren, die je in einem Film dargestellt wurden. Im Grunde ist sie nur da, um zu schreien und dumm zu sein, und das ist nicht die Frau, über die ich geschrieben habe."

Stephen King, Autor

Shelley Duvall in "Shining", 1980

