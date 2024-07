Shelley Duvalls Partner Dan reicht Nachlassunterlagen ein

Vor wenigen Wochen verstarb die Hollywood-Schauspielerin Shelley Duvall (✝75) an den Folgen von Diabetes. Vor ihrem Tod war sie über 35 Jahre mit ihrem Partner Dan Gilroy liiert. Wie eine Quelle nun gegenüber Daily Mail berichtet, übergibt der Musiker nur zwei Wochen nach ihrem Tod die Unterlagen für ihren Nachlass. Nachdem er in einem Gericht in Texas die Gerichtsunterlagen durchgeschaut hatte, beantragt der langjährige Freund der "The Shining"-Darstellerin jetzt den Start des Erbprozesses.

Die 75-Jährige starb in einem Haus in Texas, in dem das Paar mehrere Jahre gemeinsam gelebt hatte. Sie lernten sich kennen, als sie an dem Film "Mother Goose Rock 'n' Rhyme" gearbeitet hatten. Dan erklärte kurz nach ihrem Tod gegenüber The Hollywood Reporter: "Meine liebe, süße, wunderbare Lebenspartnerin und Freundin hat uns verlassen. Sie hat in letzter Zeit zu viel gelitten, jetzt ist sie frei. Flieg davon, schöne Shelley."

Der Tod von Shelley erschütterte ganz Hollywood vor wenigen Wochen. Unter anderem auch Stephen King (76), der auf X Abschied nahm von der Darstellerin seines Horrorstreifens "The Shining": "Es tut mir sehr leid, dass Shelley Duvall verstorben ist. Eine wunderbare, talentierte, unterbeschäftigte Schauspielerin." Mit dem Film hatte Shelley ihren Karrieredurchbruch und spielte daraufhin noch viele weitere Filmrollen. 2002 zog sich die "Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag"-Bekanntheit aus der Öffentlichkeit zurück.

ActionPress Schauspielerin Shelley Duvall, im November 1991

United Archives GmbH Shelley Duvall in "Shining", 1980

