So verbrachte Shelley Duvall die letzten Tage vor ihrem Tod

Shelley Duvall (✝75), als legendäre Schauspielerin bekannt aus Filmen wie "The Shining", ist im Juli verstorben. Ihr langjähriger Partner Dan Gilroy (65) verriet nun im Gespräch mit People, dass die letzten Tage von Shelley von Momenten der Freude geprägt waren. Die beiden hätten gemeinsam frühere Produktionen der Filmproduzentin angeschaut: "Ich brachte meinen Computer mit, wir sahen uns ein paar Sendungen an... 'Mother Goose Rock ‚n‘ Rhyme' und Dinge, die sie im Laufe der Jahre produziert hatte, und das gab uns etwas Trost."

Shelleys Sprecher bestätigte ihren Tod gegenüber The Hollywood Reporter – die US-Amerikanerin war an den Folgen ihrer Diabetes im Schlaf verstorben. Auch Dan meldete sich nach ihrem Ableben mit rührenden Worten. "Meine liebe, süße, wunderbare Lebenspartnerin und Freundin hat uns verlassen. Sie hat in letzter Zeit zu sehr gelitten, jetzt ist sie frei. Flieg davon, schöne Shelley", lautete sein emotionales Statement.

Dan und Shelley lernten sich 1990 am Set des TV-Musicals "Mother Goose Rock 'n' Rhyme" von Disney Channel kennen und waren von da ein Herz und eine Seele. Über 35 Jahre waren die beiden liiert. Zwei Wochen nach ihrem Tod übergab Dan laut den Berichten von Daily Mail die Unterlagen über ihren Nachlass einem texanischen Gericht.

Anzeige Anzeige

ActionPress Shelley Duvall, 1980

Anzeige Anzeige

ActionPress Shelley Duvall, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Dan und Shelley so ihre letzten gemeinsamen Tage verbrachten? Nein, das hätte ich nicht erwartet. Ja, das klingt total schön. Ergebnis anzeigen