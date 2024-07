"Alf"-Darsteller Benji Gregory stirbt im Alter von 46 Jahren

Traurige Nachrichten aus den USA: "ALF"-Darsteller Benji Gregory (✝46) ist mit nur 46 Jahren verstorben. Seine Schwester berichtet gegenüber TMZ, dass der frühere Kinderstar bereits am 13. Juni in seinem Auto auf einem Parkplatz in Arizona tot aufgefunden wurde. Sie vermutet, dass Benji aufgrund seiner mentalen Gesundheit – er litt an Depressionen, bipolaren Störungen und einer Schlafstörung, die ihn nächtelang wach gehalten haben soll – in seinem Fahrzeug eingeschlafen und in der Sommerhitze aufgrund eines Hitzschlags umgekommen ist. Hans, der Diensthund des Kaliforniers, sei bei ihm gewesen und ebenfalls verstorben.

Der Schauspieler hinterlässt unter anderem seine Ehefrau, mit der er seit 2006 verheiratet war. Auch seine Fans haben bereits von seinem Ableben mitbekommen – auf Social Media zollen sie ihrem Serienstar ihren Tribut. "Ruhe in Frieden, Benji. Wir lieben dich! Danke für Brian", "RIP, wir werden dich und Hans vermissen" und "Du wirst immer als das süßeste Kind in Erinnerung bleiben, das 'Spargel, Spargerl' singt. Ruhe in Frieden, kleiner Brian Tanner", lauten die Kommentare unter seinen Instagram-Beiträgen.

Mit seiner Verkörperung des Jungen Brian Tanner in der 1980er-Jahre-Sitcom "Alf" wurde Benji berühmt. Nach ersten Erfahrungen als Schauspieler begann er ein Studium am Academy of Art College in San Francisco – Berichten zufolge finanzierte er sein Studium mit seinen Einnahmen aus der Serie. Nachdem er sein Studium beendet und bereits in der Schauspielbranche Fuß gefasst hatte, spielte er in weiteren Fernsehproduktionen wie "Fantastic Max" oder "Die Schmach des Vergessens" mit.

Anzeige Anzeige

Instagram /benji_gregory Benji Gregory und sein Hund Hans

Anzeige Anzeige

Instagram / benji_gregory Benji Gregory, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de