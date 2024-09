Die Todesursache von "Alf"-Star Benji Gregory wurde enthüllt

Vor knapp zwei Monaten ist "Alf"-Star Benji Gregory (✝46) verstorben. Lange war die Todesursache unbekannt, doch jetzt steht es fest: Er starb an den Folgen einer Hitzebelastung und einer einsetzenden Leberzirrhose, wie die Dokumente des Gerichtsmediziners besagen, die TMZ vorliegen. Damit wurde der Tod des Kinderstars offiziell als Unfall eingestuft, obwohl aktuell nicht klar ist, was den Schaden an der Leber verursacht hatte.

Wie Benjis Schwester gegenüber dem Portal berichtet hatte, fand man Benji tot in seinem Auto auf dem Parkplatz einer Bank in Arizona. Wie Quellen erwähnt haben, lässt sich vermuten, er ist in seinem Auto eingeschlafen und gestorben. Noch tragischer wurde es, als herauskam, dass auch sein Servicehund, Hans, durch die Hitze verstorben war. Wie seine Schwester allerdings auch verriet, litt der Schauspieler an Depressionen und bipolarer Störung und konnte aufgrund einer Schlafkrankheit manchmal tagelang nicht schlafen.

Seit seinem Tod haben sich einige seiner früheren Kollegen ausgesprochen und ihre Trauer bekundet. Auch Benjis Serienmama Anne Schedeen (75) trauerte öffentlich um ihn. Im Interview mit Bild erzählte sie: "Ich bin am Boden zerstört. Es ist ein schrecklicher Verlust. Ich war gerade dabei, in ein Flugzeug zu steigen, als die Nachricht auf meinem Handy aufploppte. Es hat mir den Wind aus den Segeln genommen und ich war für einen kurzen Moment orientierungslos."

Anzeige Anzeige

Instagram /benji_gregory Benji Gregory und sein Hund Hans

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast der Serie "Alf", 1986

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige