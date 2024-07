Zweite Staffel: "Dating Naked" geht in die nächste Runde!

Gute Nachrichten für "Dating Naked"-Fans: Die TV-Show bekommt eine zweite Staffel! Schon ab dem 18. Juli laufen die neuen Folgen exklusiv auf Joyn. Auch in diesem Jahr suchen wieder mutige Singles in einer tropischen Umgebung nach der großen Liebe. Das Besondere: Die Kandidaten sind dabei komplett nackt. Moderiert wird das Ganze von der einstigen Bachelor-Teilnehmerin Meike Emonts (33). Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Staffel freuen, wie der Programmchef des Senders in der Pressemitteilung betont: "'Dating Naked' lässt jedes Reality-Herz garantiert schneller schlagen. Aufregende Rendezvous in absoluter Traumkulisse mit Menschen, so wie Gott sie schuf."

Die neuen Kandidaten für die Show hält der Sender noch unter Verschluss. Ob auch in diesem Jahr wieder bekannte Gesichter dabei sind? In der ersten Staffel des nackten Datingformats war der ehemalige Temptation Island-Kandidat Fabio De Pasquale (29) mit von der Partie. Neben ihm machten noch weitere Reality-Sternchen bei der außergewöhnlichen Show mit. So unter anderem die einstigen Are You The One?-Teilnehmer William Lopes und Jacqueline Siemsen.

Dass man bei "Dating Naked" einen Partner finden kann, hatten William und Lena Goldstein in der vergangenen Staffel bewiesen. Auf der tropischen Insel hatten sie sich kennen und lieben gelernt. Gemeinsam hatten sie sogar als Paar die Show verlassen. Doch ihr Glück sollte nicht halten. Lena wurde schwanger – und fand heraus, dass ihr Liebster wohl ein Doppelleben geführt hatte. Trotz Liebeswirrwarr kam ihr Baby zu Beginn des Jahres gesund und munter auf die Welt.

Fabio De Pasquale im März 2024

Lena Goldstein im Juni 2024

