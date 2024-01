"Natürliche Geburt": "Dating Naked"-Lena ist Mama geworden

Sie hat süße Neuigkeiten zu verkünden! Lena Goldstein hatte bei "Dating Naked" nach der großen Liebe gesucht. Dort lernte sie den Reality-TV-Star William Lopes kennen. Zwischen den beiden flogen die Funken und schließlich verließen sie die Show als Paar. Doch schnell kam alles anders: Lena wurde schwanger – und fand heraus, dass ihr Liebster wohl ein Doppelleben geführt hat. Jetzt hat sie aber allen Grund zur Freude: Lenas Baby ist endlich auf der Welt!

Das verkündet die frischgebackene Mama nun in Form von Bildern und Videos in ihrer Instagram-Story. Dort erklärt die TV-Bekanntheit, dass sie die Geburt aufgrund einer Infektionsgefahr einleiten lassen musste. Danach habe sie so schlimme Wehen bekommen, dass sie starke Schmerzmittel und schließlich eine PDA bekam. Um 10:35 erblickte ihr Nachwuchs dann das Licht der Welt. "Eine natürliche Geburt, wie ich es mir gewünscht habe", verrät die Influencerin.

Dem Vater ihrer Tochter machte die Datingshow-Kandidatin im August schwere Vorwürfe: In einer Instagram-Story beschuldigte sie William, sie zu einer Abtreibung gedrängt zu haben: "Abgesehen davon, hat er die ganze Zeit versucht, dass ich dieses Kind abtreibe." William bestätigte damals auf der Plattform seine Vaterschaft. Auf die Vorwürfe erklärte jedoch nur, dass er mit sich im Reinen sei und wisse, was er getan beziehungsweise nicht getan habe.

Instagram / willlopesdesousa William Lopes, Reality-TV-Star

Instagram / lenamariaposa Lena Goldstein, Reality-TV-Star

Instagram / lenamariaposa Lena Goldstein, Influencerin

