"Leer gefühlt": Sänger Alexander Knappe beendet Karriere

Alexander Knappe (39) zieht überraschend einen Schlussstrich als Sänger! Seine Karriere wird nicht weitergehen – für den Brandenburger sei es keine einfache Entscheidung gewesen, wie er im Interview mit Superillu erklärt. "Ich hab mich irgendwann nur noch leer gefühlt, hatte keine Kraft mehr – auch keine kreative. Nicht wenige Kollegen nehmen Drogen wie Kokain, um immer Vollgas geben zu können. Nicht mit mir", offenbart der "Bis meine Welt die Augen schließt"-Interpret nach über 20 Jahren Karriere.

Alexander hat gemerkt, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für diese Entscheidung ist. Dem Magazin erklärt er zufrieden weiter: "Ich hab rund 1.000 Konzerte gespielt, Lieder über so ziemlich alles geschrieben und eine Viertelmillion Euro für den guten Zweck sammeln können. Dazu tolle TV-Auftritte und Co. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für einen selbstbestimmten Schlussstrich." Doch bevor er von der Bühne verschwindet, gibt es für seine treuen Fans noch eine Überraschung – er geht zum Ende nochmal auf Abschiedstour. Sein letzter Auftritt wird an seinem 40. Geburtstag, dem 15. Februar 2025, in seiner Heimat Cottbus stattfinden.

Seine Karriere startete er in der ersten Staffel der Castingshow X Factor im Jahr 2010 – es folgten vier Alben in den Charts. Der Sänger schaffte es, international bekannt zu werden. Als Voract für die norwegischen Superstars der Band A-ha begeisterte er Anfang 2018 die Fans auf den ganz großen Bühnen auf ihrer Tour.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Knappe im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Alexander seine Karriere beendet? Gut, er hat sich für den richtigen Zeitpunkt entschieden. Na ja, ich bin sehr traurig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de