Kurz vor Burnout: Amira Aly gesteht Belastungen durch Umzug

Amira Aly (32) steckt derzeit mitten in einer der stressigsten Phasen ihres Lebens. Die Moderatorin steht kurz vor dem Umzug in ihr neues Traumhaus, das rund 400 Quadratmeter umfasst. Trotz der Hilfe von Partner Christian Düren (35) und einem Umzugsunternehmen nimmt sie der Prozess offenbar stark mit – der kräftezehrende Einsatz fordert seinen Tribut: In einer Instagram-Story verrät sie ihren Fans jetzt, wie erschöpft sie sich aktuell fühlt. "Ich habe einfach keine Kraft mehr. Wirklich keine Energie. Ich bin komplett leer", gesteht sie ehrlich. Selbst lieb gewonnene Hobbys wie Backen oder Sport bleiben bei ihr momentan auf der Strecke.

Der Umzug und die damit verbundenen Aufgaben scheinen der Moderatorin mehr abzuverlangen, als für Außenstehende zunächst erkennbar ist. So betont Amira, dass die glänzende Fassade auf Social Media oft täuscht. "Ihr seht ja wirklich nur drei Prozent. Die restlichen 97 Prozent sind Papierkram und viele andere Baustellen", erklärt sie den Unterschied zwischen Insta-Glamour und ihrem realen Leben. "Mein Geduldsfaden ist gar nicht mehr sichtbar", gibt sie zu. Doch das Licht am Ende des Tunnels ist inzwischen nah: Sobald der Umzug bewältigt ist, möchte Amira sich wieder auf das Genießen des Lebens konzentrieren – und das zusammen mit ihrem Partner Christian.

Erst kürzlich teilte Amira Einblicke in die besondere Ästhetik ihres neuen Heims, das ein echtes Luxusdomizil darstellt. Ein Highlight ist die eindrucksvolle Wendeltreppe, die Teil des großzügigen Hauses ist. Neben Christian und Amira werden auch ihre beiden Söhne, die aus der vorherigen Ehe mit Oliver Pocher (47) stammen, in das neue Zuhause einziehen. Dieses neue Kapitel in ihrem Leben dürfte ihr und ihrer kleinen Familie die Möglichkeit bieten, neu durchzustarten und den Fokus wieder auf die schönen Momente zu legen, sobald die turbulente Umzugszeit hinter ihnen liegt.

Imago Moderatorin Amira Aly im Juni 2025 in Düsseldorf

Getty Images Amira Aly und Christian Düren in Berlin beim Lascana Summer Club

Instagram / amiraaly Amira Aly im März 2025