Jesse McCartneys Sohn Archer erlebt sein allererstes Konzert

Jesse McCartney (38) trat am vergangenen Sonntag, dem 10. August, während eines Überraschungsauftritts bei der "Greetings From Your Hometown"-Tour der Jonas Brothers im MetLife Stadium in New Jersey auf. Doch nicht nur der Auftritt machte den Abend für den Sänger besonders: Im Publikum hatten sich zwei ganz besondere Personen eingefunden: Seine Frau Katie Peterson und der gemeinsame Sohn Archer, gerade einmal drei Monate alt, waren live dabei, als Jesse auf der Bühne performte. Für den Wonneproppen des Musikers war es das allererste Konzert – ein Moment, den die stolzen Eltern gebührend feierten.

Nach dem Spektakel teilte Katie auf Instagram bezaubernde Eindrücke. Die 37-Jährige postete eine Reihe von Bildern und Videos, die die kleine Familie vor und nach der Show zeigen. Das Highlight: Archer trug einen Gehörschutz, während er den musikalischen Abend miterlebte. "Archers erstes Konzert", schrieb Katie unter den Beitrag und ließ ihre Follower an diesem besonderen Erlebnis teilhaben. Ihre Fans kennen die Reise des kleinen Kämpfers bereits: Archer kam im Mai – ganze drei Monate vor dem errechneten Termin – auf die Welt und verbrachte die ersten Tage seines Lebens auf der Neonatologie.

Der Sänger und die Bloggerin, die seit 2021 verheiratet sind, könnten nicht glücklicher über ihre kleine Familie sein. Vor Archers Geburt hatten sie ein Baby-Gender-Reveal-Video geteilt, an dem auch ihr Hund Bailey beteiligt war. Jesse konnte seine Freude nicht verbergen, als er erfuhr, dass er einen Sohn bekommen würde. Auch ihr Haustier ist total begeistert von dem Familienzuwachs. "Bailey schläft jede Nacht mit Archers Decke", verrieten die stolzen Eltern.

Anzeige Anzeige

Instagram / katie.laura.mccartney Katie und Musiker Jesse McCartney mit ihrem Sohn Archer, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katie.laura.mccartney Katie und Jesse McCartney mit ihrem Sohn Archer, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jessemccartney Katie Peterson und Jesse McCartney im März 2025