Taylor Swift im sexy Showgirl-Look: Fans sind sich uneinig

Taylor Swift (35) sorgt mit ihrem neuen Album-Cover für Aufsehen! Die Sängerin präsentierte am 13. August das Artwork zu ihrem kommenden Album "The Life of a Showgirl", das am 3. Oktober veröffentlicht wird. Auf den Fotos zeigt sich die Musikerin in glamourösen, aber freizügigen Posen. In einem Outfit besteht ihr Look aus silbernen Juwelen und hautfarbenen Netzstrumpfhosen, ein weiteres Bild zeigt sie fast nackt hinter pinkfarbenen Federn. Fans reagierten euphorisch auf die provokante Seite der Sängerin. "Taylor sieht so heiß aus", schwärmt ein User auf TikTok. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die finden, dass dieser Stil untypisch für sie sei.

Neben der optischen Überraschung enthüllte Taylor auch einige Details zum neuen Album. Die Platte wird zwölf Tracks beinhalten, darunter Songs wie "Opalite", "Father Figure" oder das Titelstück "The Life of a Showgirl", für das Sabrina Carpenter (26) mitwirkte. Im Podcast ihres Partners Travis Kelce (35) erklärte die Sängerin, wie sehr ihr dieses Projekt am Herzen liegt. Sie habe während ihrer "Eras"-Tour in Europa intensiv daran gearbeitet und die Zeit zwischen den Konzerten genutzt, um in Schweden aufzunehmen. Ihre Fans dürfen sich auf ein Album freuen, das sich durch eine fröhliche und poppige Stimmung auszeichnet – eine deutliche Abkehr von den ernsteren Themen ihres vorherigen Albums.

Bereits mit ersten Hinweisen, wie dem mintgrünen Koffer im Podcast, deutete Taylor an, dass ihr neues Projekt etwas ganz Besonderes werden würde. Die Spannung unter Fans wuchs über Monate, angeheizt durch Spekulationen um ihre Bühnenoutfits und frühere Auftritte. Taylor, die in den letzten Jahren immer wieder ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat, scheint mit "The Life of a Showgirl" in eine völlig neue Richtung zu gehen. Vom naiven Country-Sternchen hin zur kosmopolitischen Popsensation – sie überrascht ihre Anhänger immer wieder auf beeindruckende Weise.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im November 2022