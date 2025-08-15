Millionenklage: Priscilla Presley wehrt sich gegen Vorwürfe

Priscilla Presley (80), die Ex-Ehefrau von Elvis Presley (†42), wird derzeit von ihren ehemaligen Geschäftspartnern Brigitte Kruse und Kevin Fialko verklagt. In der Klage, die ein Volumen von 50 Millionen Dollar (etwa 42 Millionen Euro) umfasst, wird der 80-Jährigen vorgeworfen, den tragischen Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley (†54) im Januar 2023 für eigene finanzielle Zwecke ausgenutzt zu haben. Die Anschuldigungen wiegen schwer – unter anderem soll sie entgegen Lisa Maries medizinischen Anweisungen gehandelt haben, um so die Kontrolle über Elvis Presleys Nachlass zurückzuerlangen. Anwalt Marty Singer (73) verteidigte seine Mandantin mit deutlichen Worten: "Einer trauernden Mutter vorzuwerfen, sie habe zum Tod ihrer Tochter beigetragen, ist keine clevere juristische Taktik – es ist widerwärtig", erklärte er und bezeichnete die Klage laut Fox News als "schändlich" sowie als gezielten Versuch der Rufschädigung.

Die Kläger werfen Priscilla vor, in den letzten Stunden von Lisa Maries Leben Einfluss genommen und schnell gehandelt zu haben, um durch gezielte Medienäußerungen ihre Position als zentrale Figur in der Familie Presley zu festigen. Ihren Vorwürfen zufolge soll sie Anweisungen gegeben haben, um den öffentlichen Eindruck zu stärken, sie sei die trauernde Mutter und Hüterin des Presley-Erbes. Außerdem steht zur Debatte, ob sie frühere Vereinbarungen zu ihren eigenen Namens- und Persönlichkeitsrechten verschwiegen hat. Kruse und Fialko, die einst mit der Modernisierung ihrer Marke beauftragt waren, geben an, erhebliche finanzielle und persönliche Ressourcen in die Zusammenarbeit mit Priscilla investiert zu haben. Die schwierige finanzielle Lage, in der sie sich vor Beginn der Partnerschaft befand, sowie das nun drohende Erbchaos werfen ein zusätzliches Schlaglicht auf die Situation.

Die Familie Presley stand in der Vergangenheit mehrfach im Zentrum von Rechtsstreitigkeiten rund um das umfangreiche Erbe von Elvis Presley. Lisa Marie, das einzige Kind des "King of Rock 'n' Roll", hatte ihr gesamtes Leben mit dem großen Erbe ihres berühmten Vaters und dessen Vermächtnis zu kämpfen. Nach ihrem Tod im Jahr 2023 schienen die Konflikte jedoch nicht beendet: Nun geraten Priscilla und andere Familienmitglieder erneut ins Visier von Anwälten und Gerichten. Die aktuellen Geschehnisse vertiefen ein tragisches Kapitel in einer ohnehin komplexen Familiengeschichte, in der Vermächtnis, finanzielle Interessen und persönliches Leid eng miteinander verwoben sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priscilla Presley, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley im Jahr 2013

Anzeige Anzeige