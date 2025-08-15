Sascha reagiert: Kritik an Rollertour mit MontanaBlack

Twitch-Star Sascha Hellinger (30) hat sich in seinem Podcast "Offline + Ehrlich" zu der Kritik an seiner geplanten Rollertour mit Marcel Eris alias MontanaBlack (37) und Maik „Zarbex (27)“ geäußert. Die drei Streamer wollen vom 16. bis 17. August 2025 mit Motorrollern die 110 Kilometer von Nizza nach Port Grimaud zurücklegen. Doch bereits im Vorfeld hagelte es aus der Community einige negative Kommentare – vielen Fans sind die gemütlichen Tagesetappen zu kurz und zu unspektakulär.

In seinem Podcast betonte er aufgebracht und zugleich verständnislos, dass es bei der Tour nicht um Tempo oder sportliche Höchstleistungen gehe, sondern um die gemeinsame Erfahrung und den Livestream. "Es muss alles dramatisch, immer mehr sein", erklärte er in der Folge. Laut Sascha liege der Fokus darauf, die Zuschauer mitzunehmen und Eindrücke von der Reise zu vermitteln, anstatt nur auf Nervenkitzel zu setzen. Auch Podcast-Kollege Trymacs (30) stimmte zu und betonte, dass eine größere Herausforderung nicht automatisch für mehr Unterhaltung sorge.

Gesponsert wird das Projekt von MontanaBlacks Getränkemarke GÖNRGY, die nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch während der Tour prominent vertreten sein wird. Die Gruppe reist mit Motorrollern, die für Fahrspaß und Gemütlichkeit stehen – im Gegensatz zu E-Rollern, die bei ähnlichen Touren zum Einsatz kamen. Sascha, der durch seine lockere und humorvolle Art auf Social Media bekannt ist, zeigt sich entschlossen, gemeinsam mit seinen Mitstreitern das Beste aus der Tour zu machen. Ob das Konzept am Ende auch die Kritiker überzeugt, bleibt abzuwarten.

Instagram / saschahellinger YouTuber Sascha Hellinger, bekannt als UnsympathischTV, im Februar 2024

Instagram / zarbex MontanaBlack und Zarbex, deutsche Twitch-Stars

https://www.instagram.com/p/DDH7SrVMU5C/?hl=de&img_index=1 YouTuber Sascha Hellinger im Dezember 2024