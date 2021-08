Was wurde eigentlich aus Alexander Knappe (36)? Diese Frage hat sich bestimmt schon der eine oder andere X Factor-Fan gestellt! Der Sänger war Teil der ersten deutschen Ausgabe der Castingshow im Jahr 2010 mit Jazz-Star Till Brönner (50) und Co., die Edita Abdieski schließlich gewonnen hatte. Mit Promiflash plaudert Alexander über zehn Jahre später jetzt über sein aktuelles Leben und seine Highlights – und verrät dabei: Er wird bald heiraten!

Eigentlich gibt der Lockenkopf nur selten etwas aus seinem Privatleben preis, doch im Promiflash-Interview machte er jetzt eine Ausnahme: "Es gibt News: Ich habe meiner Freundin Henny einen Antrag gemacht. Sie hat Ja gesagt", enthüllt Alexander. Und das soll nicht ihr einziger Meilenstein bleiben: Offenbar wünschen er und die Zukünftige Mrs. Knappe sich auch Kinder! "Vielleicht gibt's bald eine Knappe-Fußballmannschaft", deutet der Songwriter an.

Doch nicht nur in der Liebe läuft es rund für Alexander, sondern auch beruflich: Diesen Monat bringt er ein neues Album heraus! "Die Hörer erwarten 14 kleine Geschichten aus meinem Leben, was nicht immer gerade verläuft. Die Platte ist ehrlich und authentisch. Ein richtiges Pop-Album. Zum Tanzen, lachen und weinen", verrät der Künstler. Die Platte trägt den Titel "Knappe" – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Ich habe mich mit diesem Album auch entschieden, meinen Vornamen Alexander abzulegen und nur noch Knappe zu nennen, so lag es auf der Hand, mein Album auch so zu nennen."

Klingt ganz so, als hätte Alexander zuletzt sehr viel erreicht – aber hat er alles erreicht, was er wollte? "Ich habe in den letzten Jahren wirklich alles rausgehauen: Fünf Alben – inklusive Live Orchester Album – und über 1.000 Konzerte. Ich habe ein eigenes Open Air gegründet und fast 100.000 Euro an verschiedenste Institutionen gespendet", schildert der 36-Jährige. "Wenn heute alles zu Ende wäre, müsste ich mir nichts vorwerfen. Aber ich weiß, da geht noch viel mehr: Ein Nummer eins Album wäre schon geil, auch wenn es nur ne Zahl ist."

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe, Sänger

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe mit seinem neuen Album "Knappe"

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe, Sänger

Instagram / alexanderknappe Alexander Knappe, Musiker

