"X Factor"-Star Alexander Knappe erwartet erstmals Nachwuchs

Große Neuigkeiten für Alexander Knappe (40) und seine Frau Henny: Der Sänger, bekannt aus der Castingshow X Factor, verkündete auf Instagram, dass die beiden ihr erstes Kind erwarten. "Jetzt offiziell: Wir sind schwanger. Die Knappie’s kommen", schrieb er begeistert zu einem Selfie, das ihn mit einem Ultraschallbild in der Hand zeigt. Daraufhin dauerte es nicht lang, bis seine Fans ihn mit Glückwünschen zu den Baby-News in der Kommentarspalte überfluteten.

Der erste gemeinsame Familiennachwuchs ist ein weiterer Meilenstein in der Beziehung von Alexander und Henny. 2021 verriet er in einem Promiflash-Interview, dass er seiner Partnerin einen Antrag gemacht hatte. Im Juni 2022 war es dann so weit: Alexander und Henny gaben sich das Jawort. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages, im Juni 2025, widmete Alexander seiner Frau einen süßen Post auf Instagram. Unter ein Foto, das die beiden als Braut und Bräutigam zeigt, machte er seiner Liebsten eine kleine, aber feine Liebeserklärung und schrieb: "Wow, drei Jahre. Beste Frau der Welt."

Alexanders Karriere startete mit seiner Teilnahme an der ersten Staffel von "X Factor" im Jahr 2010. Auch nach der Show etablierte er sich als Sänger und brachte insgesamt vier Alben auf den Markt. Als Voract der norwegischen Band A-ha im Jahr 2018 schaffte es der Sänger auch international Bekanntheit zu erlangen. Trotz dieser Erfolge verkündete er im vergangenen Jahr sein Karriereende. Im Februar 2025 spielte er sein allerletztes Konzert. Doch so ganz hat der Sänger das Musikmachen nicht hinter sich gelassen. Im April dieses Jahres veröffentlichte er einen neuen Song mit dem Titel "Immer für dich da". Obwohl die Bühne ihn nun nicht mehr regelmäßig sieht, scheint der Künstler dennoch weiter seiner Leidenschaft nachzugehen – wenn auch in kleinerem Rahmen.

