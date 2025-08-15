Erster Trailer zu Timothée Chalamets neuem Film ist raus

Timothée Chalamet (29) zeigt sich im ersten Trailer zu seinem kommenden Film "Marty Supreme" von einer völlig neuen Seite. Der Schauspieler scheint mit diesem Projekt erneut auf Trophäenjagd zu gehen, wie der mitreißende Trailer auf YouTube zeigt. Im Film verkörpert Timothée Marty Mauser, einen jungen Mann, der davon träumt, in der Tischtennis-Elite Fuß zu fassen. In den USA soll der Streifen noch vor Jahresende starten und laut Filmstarts.de ab dem 26. Februar 2026 auch in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Timothée wird in seinem neuesten Film von einer prominenten Besetzung begleitet, darunter Gwyneth Paltrow (52), Fran Drescher (67) und Musiker Tyler The Creator. Für das Drehbuch und die Regie ist Josh Safdie verantwortlich, der gemeinsam mit Ronald Bronstein das Script entwickelte. Die beiden Filmmacher haben in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet, unter anderem bei "Good Time" und "Der schwarze Diamant". Inspiration für die Geschichte soll Tischtennislegende Marty Reisman gewesen sein, dessen exzentrisches Auftreten und zahlreiche Konflikte mit dem amerikanischen Tischtennisverband ihn zu einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten seines Sports machten.

Abseits seiner Arbeit an "Marty Supreme" hat Timothée in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Vom gefeierten Durchbruch mit "Call Me By Your Name" über den Science-Fiction-Blockbuster Dune bis hin zu kleineren, aber kunstvollen Produktionen wie "Beautiful Boy" begeistert der Schauspieler Fans und Kritiker gleichermaßen. Bald soll er sogar als Actionstar im Film "High Side" zu sehen sein. In Interviews schwärmt der junge Star immer wieder von der Vielfalt seiner Rollen und seiner Liebe zum Schauspiel.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet am Set von "Marty Supreme"

