Four-Tops-Sänger Duke Fakir ist mit 88 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt verbreiten sich momentan rasant: Duke Fakir ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Das Bandmitglied der Four Tops soll am Montag in seinem Haus in Detroit an den Folgen eines Herzversagens gestorben sein, wie seine Familie der Zeitung Detroit Free Press mitteilt. "Wir trauern um einen Wegbereiter, eine Ikone und eine Musiklegende, die in ihrer 70-jährigen Karriere das Leben so vieler Menschen berührt hat. Wir finden Trost darin, dass Dukes Vermächtnis durch seine Musik für kommende Generationen weiterlebt", heißt es in dem Statement von Abdul Kareems, wie Duke mit bürgerlichem Namen heißt, Familie.

Duke war Sänger der Band Four Tops und stand neben seinen Kollegen Levi Stubbs, Renaldo "Obie" Benson und Lawrence Payton auf der Bühne. Gemeinsam performte das Quartett Hits wie "I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)", "Reach Out I'll Be There", "Bernadette" und "When She Was My Girl". Seine drei Bandkollegen verstarben bereits in den Jahren zwischen 1997 und 2005. Trotzdem versuchte Duke die Four Tops mit aller Kraft am Laufen zu halten und nahm immer wieder neue Mitglieder auf, mit denen er auch live performte, wie TMZ berichtet.

Im Oktober vor zwei Jahren trat Duke mit seinen Ersatz-Kollegen sogar in Deutschland auf. Obwohl die Erfolge der Band eher klein blieben, ergatterten sie sich mit dem Titelsong des Albums "Indestructible" Platz 14 in Deutschland. 1989 schrieb kein Geringerer als Phil Collins (73) den Four Tops den Song "Loco in Acapulco", der der Band ihren letzten Top-10-Hit ihrer Karriere bescherte.

Getty Images Lawrence Payton, Alex Morris, Ronnie McNeir und Duke Fakir, Band Four Tops

Getty Images Duke Fakir im Februar 2019

