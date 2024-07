750.000 Euro Schaden: Influencerin Xenia Adonts ausgeraubt!

Xenia Adonts (33) spricht erstmals über den persönlichen Albtraum, den die Influencerin vor rund einem Jahr durchlebte! Wie die Netzberühmtheit jetzt in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal verrät, seien am 17. August 2023 fünf Männer in ihr Pariser Apartment eingebrochen. "Der Balkon wurde herausgerissen, Fenster eingeschlagen, Spiegel zerbrochen, Wände beschädigt und Lampen zertrümmert, überall war Glas und Schutt. Sie klauten alles, was sie finden konnten, sogar den Safe aus der Wand", berichtet Xenia von dem furchtbaren Ereignis und fügte aufgelöst hinzu: "Sie blieben stundenlang und zerstörten das Zuhause, das fast fünf Jahre lang mein sicherer Ort gewesen war."

Xenia und ihr Partner Jürgen seien zu der Zeit nicht zu Hause gewesen, jedoch hatte der Freund der Influencerin auf den Überwachungskameras der Wohnung ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt und direkt die Polizei verständigt. Doch bis die Beamten eintrafen, konnten die Täter in aller Seelenruhe Wertsachen im Wert von rund 750.000 Euro, wie Xenia in dem Video behauptet, mitgehen lassen. "Nach neun langen Stunden trafen sechs Polizeibeamte und drei Kriminalbeamte ein", schildert die Blondine. Doch damit sei der Horror nicht vorbei gewesen – denn die Täter kehrten zurück! Zu diesem Zeitpunkt waren die Diebe nicht mehr allein, denn die Assistentin der Internetberühmtheit war bereits vor Ort, um die Einbruchschäden zu dokumentieren. "Sie fesselten meine Assistentin, hielten sie gefangen und bedrohten sie mit Messern. Ich hatte solche Angst, dass sie sie umbringen würden", erinnert sich Xenia unter Tränen.

Glück im Unglück: Xenias Assistentin konnte sich ins Badezimmer retten und dort verharren, bis die Täter die Wohnung endgültig verlassen hatten. Im März dieses Jahres, fast ein Jahr nach der schrecklichen Tat, konnten die Einbrecher erst gefasst werden. Trotz dessen ist Paris für Xenia nicht mehr der sichere Ort, der er davor war. Nur mithilfe von Therapie schaffte es die Beauty, die Geschehnisse weitestgehend zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz entschied sie sich dazu, ihre Modemarke, die sie in der französischen Stadt aufgebaut hatte, nicht mehr an diesem Ort weiterzuführen.

Xenia Adonts und ihr Partner Jürgen im Juni 2024

Xenia Adonts, Influencerin

