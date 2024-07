"#CoupleChallenge" kehrt nun doch mit neuer Staffel zurück!

Schon drei Staffeln gab es von der Realityshow #CoupleChallenge, bei der prominente Paare, bestehend aus Partnern, Freunden oder Familienangehörigen, gegeneinander antreten. Zu den Kandidaten gehörten in der Vergangenheit etwa Sandra Sicora (32) und Tommy Pedroni (29) oder auch Marvin und Calvin Kleinen (32). Seit 2022 wurde die RTL+-Show abgesetzt – bis jetzt! Wie es auf dem Instagram-Account der Sendung heißt, geht es wieder los: "Die neue Staffel von 'Couple Challenge' steht in den Startlöchern!" Fans sollen jetzt kommentieren, welche Paare sie sich wünschen würden.

In der Vergangenheit lief "#CoupleChallenge" immer auf RTL+, doch das soll sich mit der neuen Staffel ändern – denn sie wird ebenfalls auf RTLZWEI im Free-TV laufen. "Promis, Paare, Wettkämpfe und ein ordentliches Preisgeld: 'Couple Challenge' bietet alles, was eine gute Realityshow braucht. Wir freuen uns darauf, dieses Format demnächst on air zu bringen. Aktuell suchen wir die besten Paare, das können auch Freunde, Verwandte und Gleichgesinnte sein. Na, wer traut sich?", kündigt der Programmdirektor Malte Kruber gegenüber DWDL an.

"#CoupleChallenge" ist nicht die einzige Realityshow, die bald ihr Comeback feiern wird! Auch Promis unter Palmen kehrt zurück: Sat.1 bestätigte das kürzlich in einer Pressemitteilung. "Wir suchen ab sofort nach außergewöhnlichen, prominenten Charakteren für die dritte Staffel von 'Promis unter Palmen'." Dabei soll die neue Staffel im kommenden Jahr sowohl auf Sat.1 als auch auf der Streamingplattform Joyn ausgestrahlt werden.

RTL / Frank Beer Sandra und Tommy bei "#CoupleChallenge" 2022

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

