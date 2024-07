Mitten im Skandalprozess: Melanie Müller hat geheiratet!

Melanie Müller (36) soll öffentlich den Hitlergruß gezeigt haben und steht deshalb gerade vor Gericht. Wie RTL berichtet, gibt die Schlagersängerin während der Verhandlung nun eine ganz andere Neuigkeit preis. Vor den anwesenden Reportern verrät die ehemalige Erotikdarstellerin, dass sie heimlich geheiratet hat. Die Trauung habe ihrer Aussage nach im Ausland stattgefunden. Ob sie damit ihre zweite Heimat, den Ballermann, meint, plaudert die Blondine allerdings nicht aus. Auch den Namen des Bräutigams hält der Realitystar unter Verschluss.

Melanie geht schon seit mehreren Jahren gemeinsam mit Andreas Kunz durchs Leben, von daher wird vermutet, dass er der Ehepartner der 36-Jährigen sein könnte. Der Unternehmer stand selbst vor nicht allzu langer Zeit vor Gericht. Wie der Fernsehsender veröffentlichte, wurde er wegen Computerbetrugs angeklagt. Die Kläger verlangten insgesamt 125.000 und 200.000 Euro von Andreas. Am Ende wurde der Liebste der Musikerin zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt.

Vor Melanies aktuellem Gerichtstermin sagte der Schlagerstar zwei vorherige Termine ab. Der Grund sei ein gesundheitliches Problem gewesen. Allerdings trat sie am Abend zuvor noch am Ballermann auf. Die Angeklagte wehrte sich gegen Kritiker, die dafür kein Verständnis zeigten. "Also, ich bin nicht verhandlungsunfähig, sondern einfach nur reiseunfähig", erklärte sie im Gespräch mit dem Privatsender. Demnach könne die "Mit dem Herzen auf Malle"-Interpretin den Druckausgleich im Flugzeug nicht vertragen und habe deshalb auf der Urlaubsinsel bleiben müssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Andreas Kunz

Anzeige Anzeige

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Melanies überraschender Hochzeit mitten im Skandal? Total romantisch! Ich finde, das ist ein unpassender Zeitpunkt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de