Zu krank? Melanie Müller äußert sich zu abgesagtem Prozess

Melanie Müller (36) hätte eigentlich schon Mitte Juni vor Gericht stehen sollen, doch musste krankheitsbedingt absagen. Aber auch den Ersatztermin am 2. Juli konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen. Doch am Abend zuvor soll sie in einem Klub am Ballermann performt haben – was steckt also hinter ihrer Absage? Gegenüber RTL klärt die Sängerin auf: "Also, ich bin nicht verhandlungsunfähig, sondern einfach nur reiseunfähig." Sie habe aus verschiedenen Gründen Probleme mit dem Druckausgleich beim Fliegen, weswegen ihr Arzt vom Reisen abgeraten hat.

Zudem habe die 36-Jährige einen Schlaganfall im Gleichgewichtsorgan des rechten Ohres gehabt: "Das hängt mir immer noch ein bisschen nach und seit mehreren Wochen bin ich auch noch leicht erkältet." Auf einem Video des Ballermann-Auftritts am Vorabend des Ersatztermins wirkt die 36-Jährige allerdings ziemlich fit. Wie auf dem RTL-Clip zu erkennen ist, strahlt sie ihre feiernden Fans an, springt munter herum und singt ihre Hits.

Aber warum muss sich Melanie überhaupt vor Gericht verantworten? Im Mai vergangenen Jahres wurde gegen die Schlagersängerin Anklage erhoben, da sie den Hitlergruß gezeigt haben soll. Grundlage der Anklage sind laut Bild Videos, die sie bei einem Auftritt in Leipzig im September 2022 zeigen. Mehrfach soll sie bei der Veranstaltung die verbotene Geste mit dem Arm gemacht haben. Sie selbst stritt die Vorwürfe zuvor ab – sie habe keine Verbindung zu "Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut." Bei besagter Show habe sie lediglich versucht, durch Armbewegungen das Publikum anzuheizen.

Getty Images Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Getty Images Melanie Müller im November 2017 in Leipzig

