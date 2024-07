Nach Scheidung: Oliver Pocher feiert auf Rammstein-Konzert

Nicht einmal nach dem offiziellen Scheidungstermin kann Oliver Pocher (46) Ruhe geben. Während Amira Pocher (31) die endgültige Trennung in ihrem Podcast "Liebes Leben" als "emotionale Talfahrt" bezeichnet, scheint Olli diese bereits ganz gut verkraftet zu haben. Nur wenige Stunden nach dem Termin beim Familiengericht zeigt der Komiker in seiner Story auf Instagram, wie er an die Aufarbeitung der soeben erfolgten Eheauflösung herangeht – und zwar beim Feiern auf einem Konzert der Band Rammstein.

Von schlechter Stimmung angesichts der jüngsten Ereignisse ist bei dem 46-Jährigen nichts zu bemerken. Ein kurzer Clip in seiner Story zeigt Olli dabei, wie er ausgelassen zu Titeln wie "Du hast" und "Sonne" tanzt. Dabei trägt er – wie bereits angekündigt – ein T-Shirt aus dem Merchandise von Taylor Swifts (34) aktueller "The Eras"-Tour. Das ist Ollis Versuch, seinen Fauxpas wiedergutzumachen, nachdem er bei einem Konzert der "Blank Space"-Interpretin mit einem Rammstein-Shirt aufgeschlagen war. Da gegen die Rock-Band schwere Vorwürfe wegen sexueller Gewalt erhoben wurden, kam Ollis Scherz bei den Swifties gar nicht gut an. In einem Beitrag auf der Plattform X hieß es: "Was für ein trauriger Versager muss man sein, um zu einem Safe Space für junge Frauen extra im Rammstein-Shirt aufzutauchen."

Abgesehen von Ollis unsensiblem Umgang mit der Situation verlief der Prozess beim Familiengericht in Köln ohne Probleme. Die zweifachen Eltern hatten bereits vor dem entscheidenden Termin eine Einigung über viele Dinge getroffen. Demnach soll Olli zukünftig Unterhalt für ihre beiden Söhne bezahlen, die Podcasterin selbst geht jedoch leer aus. Dafür werden ihre Jungs wie gehabt ihren Wohnort bei der gebürtigen Österreicherin behalten. Ihr Papa soll die beiden jedoch so oft er möchte besuchen können, was durch ihre gemeinsame Heimatstadt Köln kein Problem darstellen sollte.

ActionPress Amira Pocher und Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

Wie findet ihr es, dass Olli direkt nach der Scheidung auf ein Rammstein-Konzert geht? Geht gar nicht. Ich finde das total unsensibel. Das ist völlig in Ordnung. Er kann machen, was er will. Ergebnis anzeigen



