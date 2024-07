Schwimmer Ryan Murphy erfährt Babygeschlecht bei Olympia!

Ryan Murphy kann sich während der diesjährigen Olympischen Spiele gleich über zwei Dinge freuen. Der Schwimmer holte sich nicht nur die Bronzemedaille, sondern bekam auch eine kleine Überraschung von seiner Frau. Das Paar erwartet derzeit nämlich Nachwuchs – und nach seinem Sieg verriet Bridget ihrem Liebsten das Geschlecht des Babys! Wie ein Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts vom US-amerikanischen Schwimmteam zeigt, hielt sie ein Plakat mit folgenden Worten hoch: "Ryan, es ist ein Mädchen!"

Wie Ryan gegenüber Associated Press zugibt, war die Verkündung aber eine doppelte Überraschung für ihn. "Ehrlich gesagt, wir dachten beide, es würde ein Junge werden. Und jeder – wirklich jeder –, mit dem wir gesprochen haben, dachte, es würde ein Junge werden", erklärt er. Dass es nun aber doch eine kleine Tochter wird, macht dem 29-Jährigen nichts aus – denn er hat schon eine Idee, wer die zukünftige beste Freundin der Kleinen werden könnte. Da sein Kumpel und Footballspieler Trevor Lawrence und seine Frau Melissa ebenfalls ein Mädchen erwarten, gesteht Ryan: "Ich hoffe, dass unsere Töchter Freunde werden können."

Der Wettkampfschwimmer und Bridget gehen schon eine ganze Weile durchs Leben: Die beiden lernten sich im College kennen. Im Mai 2022 stellte Ryan seiner Partnerin dann die Frage aller Fragen und sie gaben sich vergangenen September nach sieben Jahren Beziehung das Jawort. Kurz nach der Hochzeit schwärmte der werdende Papa gegenüber People: "Ich habe das Gefühl, dass wir in vielerlei Hinsicht in unserer Beziehung zusammen aufgewachsen sind. [...] Wenn ich an Bridget denke, dann hat sie so viel zu bieten, und ich glaube, das hat mich schon immer gereizt."

Instagram / usaswimming Ryan Murphys Frau Bridget bei den Olympischen Spielen

Instagram / ryan_f_murphy Ryan Murphy und seine Frau Bridget im Februar 2024

