Klaute Manon Apithy-Brunets Mann ihren Olympia-Siegesmoment?

Beim Einzelwettbewerb der Frauen bei den Olympischen Spielen gewann Fechterin Manon Apithy-Brunet (28) gegen ihre Konkurrentin Sara Balzer – was ihr die Goldmedaille einbrachte. Und als sie ihren Sieg feierte, bewies ihr Ehemann Boladé, dass er zu den Männern gehört, die die größten Fans ihrer Frauen sind: Nachdem er bereits am Spielfeldrand ordentlich gejubelt hatte, stürmte er auf die Bühne, umarmte und küsste sie und hob die 28-Jährige letztendlich in die Luft. Doch was bei dem Paar wie ein sehr emotionaler Moment wirkte, kommt bei den Sportfans überhaupt nicht gut an. Sie werfen dem Fechter vor, die Aufmerksamkeit seiner Frau gestohlen zu haben.

Unter einem Eurosport-Beitrag auf Instagram drücken Nutzer ihre Meinung aus – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. "Es dreht sich alles um ihn, das gefällt mir nicht" und "Er sollte sich zurückhalten!", lauten einige Kommentare. Währenddessen merkt ein anderer User an: "Wirkt irgendwie nicht, als würde er ihr den Moment alleine gönnen wollen, ohne dass die Welt sieht, was für ein toller Partner er ist [...]. Er hätte auch warten und dennoch zeigen können, wie stolz er ist." Es gibt aber auch Leute, die sich auf die Seite des 38-Jährigen stellen. "Es war ihr Moment und er hat ihn vergrößert. Er hat alles getan, um diesen Moment unvergesslich zu machen!", schreibt beispielsweise ein Fan.

Ob es Manon persönlich etwas ausmachte, dass ihr Mann nach ihrem Erfolg so reagierte, weiß nur sie selbst – es wirkte jedoch nicht so. Vielmehr strahlte die Sportlerin bis über beide Ohren, so wie sie es auch während der offiziellen Pressekonferenz nach ihrem Sieg tat. "Es fühlt sich an wie ein Traum, ich realisiere es noch nicht wirklich. Ich bin Olympiasiegerin?", offenbarte sie ihre Gefühle gegenüber den Reportern und erklärte bezüglich ihrer Gegnerin Sara: "Für mich haben wir zusammen Gold gewonnen. Natürlich hat sie die Silbermedaille und es ist etwas anderes, aber Frankreich hat gewonnen."

Instagram / biboun_d Boladé Apithy und Manon Apithy-Brunet im Juli 2024

Getty Images Manon Apithy-Brunet bei der Siegerehrung der Olympischen Spiele, Juli 2024

