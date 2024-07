Nach Olympia-Sieg: Jonathan Owens ist stolz auf seine Simone

Simone Biles (27) hat der Welt mal wieder ihr Turntalent bewiesen: Bei den Olympischen Spielen holte sie gestern Abend die Goldmedaille für das US-amerikanische Team. Das macht ihren Ehemann Jonathan Owens (29) jetzt besonders stolz. Auf Instagram veröffentlicht der Footballspieler Schnappschüsse der beiden, auf denen er seiner Liebsten einen liebevollen Kuss gibt und ihre Medaille präsentiert. Dazu schreibt er: "Glückwunsch, Baby, dass du die meist ausgezeichnete amerikanische Turnerin in der olympischen Geschichte bist."

In seinem Post ist dem 29-Jährigen sichtlich anzumerken, dass er Simones größter Fan ist. "Jedes Mal, wenn du die Matte betrittst, wird man Zeuge von Geschichte. Einfach wow!", bringt Jonathan seine Begeisterung zum Ausdruck. Und das Beste an der ganzen Sache? Er war sogar in Paris und konnte die Leistung seiner Frau hautnah miterleben. "Jetzt hast du acht [Medaillen]! Ich bin so dankbar, dass ich dort war, um es zu sehen", schließt der Safety der Chicago Bears ab.

Dass er den Turnstar höchstpersönlich in der französischen Hauptstadt anfeuern wird, machte Jonathan bereits vorher im Netz deutlich. Während Simone sich auf ihr Comeback und das Teamfinale im Turnen vorbereitete, teilte ihr Partner ein Selfie aus dem Flugzeug – und konnte es scheinbar nicht abwarten, die 27-Jährige vor Ort zu unterstützen. "Ich komme für dich, Baby", schrieb er zu seinem Beitrag.

Getty Images Simone Biles während der Olympischen Spiele im Juli 2024

Instagram / jowens Jonathan Owens im Juli 2024

