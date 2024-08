Mia McKenna-Bruce und ihr Partner Tom Leach haben geheiratet

Süße Neuigkeiten von Mia McKenna-Bruce! Die Schauspielerin, die sich mit ihrer Rolle der Tee Taylor in der Serie "Tracy Beaker kehrt zurück" im Jahr 2010 einen Namen gemacht hatte, hat ihren Partner Tom Leach geheiratet. Wie DailyMail berichtet, hat Mia extra für die Zeremonie einen Landsitz in Somerset gemietet. In den 31 Schlafzimmern war genug Platz für ihre Familie und Freunde, die alle zusammen mit Mia und Tom ihren großen Tag feierten.

Die 27-Jährige trug ein bodenlanges, elfenbeinfarbenes Kleid und kombinierte dazu einen Schleier und ein Diadem. An ihren Füßen trug Mia medizinische Schuhe, da sie momentan einen gebrochenen Fuß hat. An ihrem Ehrentag gab es auch einen besonderen Gast: ihr gemeinsamer Sohn Leo.

Dass das Paar gemeinsamen Nachwuchs erwartete, verkündete Mia im vergangenen Frühjahr auf Instagram. "Ich glaube nicht, dass wir das noch lange verbergen können. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Baby", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie bereits einen kugelrunden Babybauch hatte. Wenige Monate später erblickte der Wonneproppen das Licht der Welt.

Instagram / augusta.woods Mia McKenna-Bruce und ihr Partner im August 2024

Instagram / mia_mbruce Mia McKenna-Bruce und ihr Partner in einem Park

