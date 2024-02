Bei BAFTA-Awards: Prinz William leistet sich fiesen Patzer!

Peinlicher Fauxpas! Neben zahlreichen Hollywood-Größen wie Margot Robbie (33) oder Bradley Cooper (49) erschien auch Prinz William (41) zu den alljährlichen BAFTA Awards. Während der britische Kronprinz vergangenes Jahr noch mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (42) über den roten Teppich geschritten war, besuchte er das Event dieses Jahr alleine. Im Gespräch mit der BAFTA-Preisträgerin Mia McKenna-Bruce leistet sich William allerdings einen Patzer!

Die britische Schauspielerin wurde für ihre Leistung in dem Film "How To Have Sex" ausgezeichnet. Das Drama dreht sich um Tara, die zusammen mit zwei Freundinnen im Partyurlaub auf der griechischen Insel Malia Opfer eines sexuellen Übergriffs wird. Im Gespräch mit Mia zeigt sich Williams Unwissen über die Handlung des Films. "Ich habe deinen Film noch nicht gesehen – ich denke, es sah so aus, als hättest du die ganze Zeit über eine Menge Spaß gehabt", lautet der unpassende Kommentar des Royals über das tiefgründige Werk, wie Mirror berichtet.

Doch das ist nicht der erste Fehltritt von William: Vor einigen Jahren unterlief ihm auf der Eröffnung des Japan Houses in London ein kulturelles Missgeschick. "Und? Esst ihr öfter mal chinesisches Essen?", fragte er eine Reihe von Schulkindern, die ebenfalls zu Gast bei der Eröffnung der Einrichtung waren. Zwar verbesserte sich der älteste Sohn von König Charles unmittelbar, dennoch kursieren immer noch Videos des Affronts im Netz.

Getty Images Prinz William, Phoebe Dynevor, Ayo Edebiri, Sophie Wilde und Mia McKenna-Bruce

Getty Images Mia McKenna-Bruce, Schauspielerin

Getty Images Prinz William im Dezember 2023

