UK-Serienstar Mia McKenna-Bruce erwartet ihr erstes Kind!

Süße Neuigkeiten von Mia McKenna-Bruce. Die Schauspielerin hatte ihren großen Durchbruch 2010 mit ihrer Rolle der Tee Taylor in der Serie "Tracy Beaker kehrt zurück". Auch in dem Spin-off der Sendung spielte die Britin sich weiter in die Herzen der Zuschauer. Außerdem unterhält sie über 200.000 Follower in den sozialen Medien. Dort verkündet Mia nun auf die schöne Überraschung: Sie wird zum ersten Mal Mutter!

Die 25-Jährige teilt einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Partner Tom Leach auf Instagram. Darauf zu sehen ist, dass die Brünette bereits einen kugelrunden Bauch hat! Die Beauty ist offensichtlich überglücklich. Sie kommentiert das Foto mit: "Ich glaube nicht, dass wir das noch lange verbergen können. Wir können es kaum, erwarten dich kennenzulernen Baby."

Auch einige Schauspielkollegen gratulieren der werdenden Mama unter dem Beitrag. Darunter ihr ehemaliger Co-Star Dani Harmer, der selbst Tracy Beaker spielte. Sie schreibt: "Herzlichen Glückwunsch." Max Parker aus "Emmerdale" fügt hinzu: "Whaaaaaa! Herzlichen Glückwunsch, Leute."

