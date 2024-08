Anwalt bestätigt: Mette-Marits Sohn Marius wurde angeklagt

Jetzt äußert sich Marius Borg Høibys (27) Anwalt! Vor wenigen Stunden wurden schwere Vorwürfe gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (50) erhoben. Demnach wurde Marius wegen Körperverletzung in Polizeigewahrsam genommen und jetzt sogar angeklagt. Sein Rechtsvertreter erklärt nun gegenüber der norwegischen Zeitung Se og Hør, dass sich die Anklage seines Mandanten "auf Körperverletzung" bezieht, sprich "die nach dem Gesetz am wenigsten schwere Form von Gewalt ist."

Zudem rät der Jurist Marius dazu, sich nicht öffentlich über die Vorkommnisse zu äußern. "Weder mein Mandant noch ich sind über den vollen Inhalt des Falles informiert worden", erklärt der Anwalt weiter und fügt hinzu: "Es ist wichtig, dass der Prozess seinen Lauf nimmt und dass die Medien das Bedürfnis meines Mandanten nach Privatsphäre und Ruhe respektieren. Die Polizei muss ihre Arbeit machen können, ohne dass die Medien über Fakten und Schuld entscheiden. Es ist Sache der Gerichte, ob der Fall dort landet." Weil ihr Sohn in rechtlichen Schwierigkeiten steckt, legte Mette-Marit sogar ihre Pläne, die Olympischen Spiele in Paris zu besuchen, vorerst auf Eis. Das ließ der Palast ebenfalls von der Zeitung verlauten: "Die Kronprinzessin hat ihre Abreise vorerst verschoben und hofft, später nachreisen zu können."

Marius soll eine unbekannte Frau in seiner Wohnung körperlich angegriffen haben, sodass sich die 20-Jährige aus eigener Kraft befreien musste. Mit einer Gehirnerschütterung soll sie dann in ein Krankenhaus gekommen sein. Die Identität der jungen Frau ist bisher noch nicht bekannt, auch ob es sich um seine Partnerin, die Surferin Rebecca Helberg Arntsen handelt, ist unklar. Marius musste bereits 30 Stunden in Polizeigewahrsam verbringen, befindet sich mittlerweile aber wieder auf dem Anwesen seiner Familie.

Getty Images Marius Borg Høiby auf der The BRITs Official Aftershow Party

ASERUD, LISE/AFP/Getty Images) Die norwegische Kronprinzen-Familie

