König Harald und Barack Obama feiern Wiedersehen in Norwegen

Ein royales Treffen der besonderen Art fand am Dienstag in Norwegen statt: König Harald V. (88) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) empfingen gemeinsam den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63) auf dem königlichen Sommeranwesen Bygdø Kongsgård in Bygdøyveien. Anlass für das Zusammentreffen war Obamas Norwegen-Besuch, im Rahmen dessen er am Tag zuvor, dem 12. Mai, eine Vorlesung im Oslo Spektrum gehalten hatte. Dort hatte er vor einem begeisterten Publikum über drängende globale Herausforderungen und die Zukunft der Demokratie gesprochen.

Die Begegnung am Sommeranwesen ist nicht das erste Aufeinandertreffen des norwegischen Monarchen und Obamas. Bereits während Obamas Amtszeit als 44. Präsident der Vereinigten Staaten pflegten die beiden Kontakt. Besondere Bedeutung hatte ihre Beziehung im Jahr 2009, als Harald Obama den Friedensnobelpreis für seine diplomatischen Bemühungen verlieh. Obwohl der König aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen seit über einem Jahr seine royalen Verpflichtungen reduziert hat, nimmt er weiterhin ausgewählte Termine wahr – und das Treffen mit Barack scheint er, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, besonders gern wahrgenommen zu haben.

König Harald ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der norwegischen Monarchie. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen, wie einer Herzoperation und mehreren Krankenhausaufenthalten, hält er an seiner Rolle fest. Pläne zur Abdankung hat er laut einer Aussage im Januar 2024 nicht. Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon (51) gehören ebenfalls zu den prominentesten Gesichtern des norwegischen Königshauses. Marius Borg Høiby, der 28-jährige Sohn der Kronprinzessin, scheint seit vergangenem Jahr jedoch ähnlich bekannt zu sein – er sorgte 2024 aufgrund seines Verhaltens und diverser Anklagen wegen mutmaßlichen Missbrauchs für zahlreiche Negativschlagzeilen.

Getty Images Barack Obama und König Harald bei der Nobelpreisverleihung 2009

Instagram / detnorskekongehus König Harald, Barack Obama und Kronprinzessin Mette-Marit im Mai 2025

