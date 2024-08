"Black Panther"-Star Connie Chiume verstirbt mit 72 Jahren

Eine traurige Nachricht aus Hollywood: Connie Chiume ist verstorben! Die Schauspielerin feierte mit den Black Panther-Filmen große Erfolge. Doch nun wird auf ihrem Instagram-Profil verkündet: "Die Chiume-Familie bedauert, mitteilen zu müssen, dass die international gefeierte und mit Preisen ausgezeichnete Schauspielerin Connie Chiume gestorben ist." Sie sei gestern im Krankenhaus in Johannesburg, Südafrika, entschlafen. Zu den weiteren Umständen ist bislang nichts bekannt, ihre Angehörigen versprechen in dem Posting jedoch, die Fans bald zu informieren. Connie wurde 72 Jahre alt.

In der Kommentarspalte zeigen sich ihre Fans geschockt von dem plötzlichen Ableben der Leinwandheldin. "Ich bin so traurig, diese Nachricht zu lesen. Ich hatte das Vergnügen, Connie Anfang des Jahres kennenzulernen, und sie war so liebenswert zu mir. Ruhe in ewigem Frieden, Connie. Mein tiefstes Beileid an ihre Angehörigen", schreibt ein User. Ein anderer beteuert: "Sie lebt für immer in unseren Herzen." Mit Connie starb bereits der zweite Darsteller der "Black Panther"-Filme innerhalb weniger Jahre – Chadwick Boseman (✝43) schied bereits 2020 völlig unerwartet aus dem Leben.

Seit den späten 1980er-Jahren wirkte Connie an verschiedensten TV- und Filmproduktionen mit. Auch in Beyoncés (42) Musical "Black Is King" war sie mit von der Partie. Doch die "Black Panther"-Filme bleiben ihre größten Erfolge. "Ich ging zu einem Vorsprechen, ohne zu wissen, wofür ich vorsprechen sollte", erzählte die Südafrikanerin gegenüber Sunday Times über ihr Vorsprechen für den Marvel-Blockbuster. Eine Chance auf die Rolle habe sie sich damals kaum ausgerechnet: "Ich trug mein afrikanisches Ornat, ich lernte meinen Text. Ich habe mein Bestes gegeben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Connie Chiume bei der "Black Panther"-Premiere 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Black Panther" bei den Naacp Image Awards in Hollywood im März 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de