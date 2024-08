Schauspieler Gabriel Olds wegen sexueller Nötigung angeklagt

Negativschlagzeilen um Gabriel Olds (52): Der Schauspieler wurde wegen sexueller Nötigung angeklagt und verhaftet! Wie KTLA jetzt berichtet, wendete sich im Januar 2023 eine Frau an die Polizei und behauptete, dass Gabriel sie in ihrem Haus in Los Angeles vergewaltigt habe. "Zwei weitere erwachsene Opfer meldeten sich später und erstatteten ähnliche Berichte aus dem Jahr 2013, in denen sie einvernehmliche Verabredungen beschrieben, die in gewalttätige sexuelle Übergriffe ausarteten", heißt es in der Erklärung der Polizei. Außerdem geht aus der Stellungnahme hervor: "Seine Opfer berichteten, dass er seinen Status als Ivy-League-Absolvent mit Erfolg in der Filmindustrie nutzte, um Frauen zu treffen und Verabredungen zu arrangieren. Alle Opfer berichteten, dass Olds sie bei ihren ersten Treffen in ein falsches Gefühl der Sicherheit lockte und dann gewalttätig wurde."

Gabriel ist nun wegen sexueller Nötigung in sieben Fällen angeklagt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es weitere Opfer gibt, die sich noch nicht gemeldet haben. "Wir haben immer wieder dieselbe Geschichte gehört. Herr Olds begann charmant, wandte dann aber brutale Gewalt an, um diese Vergewaltigungen durchzuführen. Einige der Überlebenden litten jahrelang im Stillen, bevor sie die Kraft fanden, ihre Meinung zu sagen. Jetzt, da er nicht mehr auf der Straße ist, wollen wir sicherstellen, dass jeder die Chance hat, gehört zu werden", erklärt Detective Brent Hopkins zudem. Aktuell sind drei Frauen bekannt, die von dem 52-Jährigen angegriffen wurden, und zwei weitere, die behaupten, dass sie ein weniger gewalttätiges Verhalten erlebt haben.

Gabriel, der seine Schauspielkarriere im Alter von 15 Jahren am Public Theater in New York begann, ist kein Unbekannter in der Film- und Fernsehbranche: Seine Karriere umfasst Auftritte am Broadway in Stücken wie "Any Given Day" und "A View from the Bridge" sowie zahlreiche Gastrollen in beliebten TV-Serien wie Charmed, "Six Feet Under" und "NCIS: Los Angeles". Zusätzlich spielte er in Filmen wie "Surrogates" an der Seite von Bruce Willis (69) und "The Eyes of Tammy Faye" mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabriel Olds, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay Huguley, Michael Showalter und Gabriel Olds auf der Premiere von "The Eyes Of Tammy Faye"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de