Teaser verrät: So krass wird die "Beauty & The Nerd"-Staffel

Beauty & The Nerd steht in den Startlöchern: Bereits am 15. August startet die neue Staffel des beliebten Formats im TV. Auf Joyn ist schon jetzt die erste Folge online und die ersten Minuten der Staffel zeigen: Die Fans können sich auf spannende Episoden mit jeder Menge Drama gefasst machen – zumindest aufseiten der Beauties. Bei der ein oder anderen Dame kullern die Tränen, andere fahren hingegen die Krallen aus und zanken sich lautstark. "Unser Versprechen: Wir haben diese Staffel nochmal zugespitzt", erklärt die Stimme aus dem Off verheißungsvoll.

Neben Drama und Zankereien sorgen die Beauties wohl auch in der neuen Staffel wieder für so einige Lacher. Bei den Spielen, die sich rund um Allgemeinwissen drehen, wird nämlich schon im Trailer klar: Da ist definitiv Luft nach oben. Das Highlight der diesjährigen Staffel hingegen wird das Umstyling mit Thomas Rath (57) sein. "Jeder Mensch ist schön, wir werden sie nur mehr in Szene setzen", meint der Fashionexperte im Teaser.

Die acht Schönheiten, die sich in der neuen Staffel dem Crashkurs im Nerdtum stellen, sind unter anderem Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (29), TV-Casanova Salvatore Vassallo sowie Model Linda Nobat (29). Auch Are You The One?-Bekanntheit Shelly Schmidt, Krawallnudel Christin Okpara (28) und die Newcomerinnen Babu, Nelly und Vanessa wagen sich in das Abenteuer und kämpfen gemeinsam mit den Nerds um das heiß begehrte Preisgeld.

Die Nerds von "Beauty & The Nerd"

Kim Virginia Hartung, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

