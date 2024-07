Mit Kim Virginia: Das ist der "Beauty & The Nerd"-Cast 2024!

In wenigen Wochen geht Beauty & The Nerd in die nächste Runde. Auch in der fünften Staffel treffen wieder acht Geeks auf acht Schönheiten. Nun gibt ProSieben endlich bekannt, welche Gesichter Teil des diesjährigen Casts sind – und der ist wirklich vielversprechend! Unter anderem wollen sich Reality-Diva Kim Virginia Hartung (29) und TV-Casanova Salvatore Vassallo dem Crashkurs im Nerdtum stellen. Aber auch Linda Nobat (29), Shelly Schmidt und Christin Okpara (28) werden sicherlich für viel Zündstoff in der Realityshow sorgen. Als Newcomerinnen sind zudem Kosmetikerin Babu, Influencerin Nelly sowie Content Creatorin Vanessa am Start.

Und welche schlauen Köpfe bekommen dieses Mal ein Make-over für ihr Selbstbewusstsein verpasst? Zum Beispiel Sammelkarten-Nerd Mike, Mittelalter-Nerd Pierre und Wissenschafts-Nerd Daniel – ebenso wie Film-Nerd Kilian und Achterbahn-Nerd Kris. Einen Welten-Clash der besonderen Art wagen außerdem der 22-jährige Collin aus Hückeswagen, der 24-jährige Sam aus Kassel und die 21-jährige Joelle aus Göttingen.

Auch in diesem Jahr bestreiten die Beautys und Nerds knifflige Challenges unter der Sonne Thailands in Zweierteams. Doch nur wer wahren Teamgeist beweist, hat eine Chance auf das begehrte Umstyling und das satte Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Welche Kandidaten sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen einlassen, wird sich ab dem 15. August zeigen...

