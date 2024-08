Nach Tod ihres Sohnes: Christine Tran Ferguson ist schwanger

Christine Tran Ferguson teilt erfreuliche Nachrichten: Sie erwartet erneut Nachwuchs. Die frohe Botschaft verkündet die Influencerin auf Instagram. "Baby Nummer zwei kommt bald", schreibt Christine zu dem Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan Ferguson eine Reihe von Ultraschallbildern in die Kamera hält. Dabei verrät die Schwangere gegenüber ihren Followern: "Es war ein harter Weg bis hierher und wirklich schwer zu navigieren, aber wir sind so gesegnet, Baby Nummer zwei willkommen zu heißen."

Hinter dem Paar liegen turbulente Zeiten. Vor über einem Jahr mussten Christine und Ryan einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Ihr gerade einmal 14 Monate alter Sohn Asher verstarb plötzlich. Bis heute macht ihnen der Verlust schwer zu schaffen. "Unsere Herzen sind zerrissen vor Dankbarkeit und gleichzeitig unglaublich traurig, weil wir Asher so sehr vermissen. Wir vermissen dich so sehr, jeden einzelnen Tag", trauert die Bloggerin unter dem Post.

Bis heute ist unklar, woran Asher gestorben ist. Bekannt ist lediglich, dass ihr Sohn Anfang Juli auf der Intensivstation gelegen hatte und dort um sein Leben kämpfte. "Mein Herz ist völlig gebrochen und in eine Million Stücke zersplittert. Ich werde nie verstehen, warum. Nichts macht Sinn", schrieb Christine damals in einem Statement auf Social Media und fügte hinzu: "Ich stehe immer noch unter Schock, ich möchte nur aus diesem unvorstellbaren Albtraum aufwachen und dich wieder in meinen Armen halten."

