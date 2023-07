Das Baby von Webstar Christine Tran Ferguson ist gestorben

Was für schlimme Nachrichten von Christine Tran Ferguson. Die Influencerin nimmt ihre Fans im Netz durch ihren luxuriösen Alltag mit: Neben Reisen steht dort besonders das Familienleben mit ihrem Ehemann Ryan Ferguson und ihrem Sohn Asher im Vordergrund. Der kleine Junge ist der ganze Stolz seiner Mama und seines Papas. Doch nun macht Christine öffentlich, dass ihr Sohn mit nur 15 Monaten verstorben ist.

Auf Instagram teilt sie den herzzerreißenden Verlust. "Mein Herz ist völlig gebrochen und in eine Million Stücke zersplittert. Ich werde nie verstehen, warum. Nichts macht Sinn. Ich stehe immer noch unter Schock, ich möchte nur aus diesem unvorstellbaren Albtraum aufwachen und dich wieder in meinen Armen halten", schreibt Christine zu einer Reihe von Bildern ihres Schatzes. Jeder Tag ohne Asher sei eine Qual für seine Eltern und ein Leben ohne ihn unvorstellbar. Die Gründe für den Tod des Baby nennt die Netzbekanntheit nicht – Anfang des Monats teilte sie ihrer Community aber mit, dass ihr Sohn auf der Intensivstation um sein Leben kämpfe.

In dem Post macht Christine deutlich, wie sehr ihr Kind geliebt wurde. "Ich habe nie gewusst, wie viel Liebe und Glück ich haben kann, bis du in unser Leben getreten bist. Du bist der klügste und glücklichste kleine Junge, den ich je gekannt habe", trauert sie. In der schweren Zeit bittet die New Yorkerin ihre Follower um Privatsphäre.

