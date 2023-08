Trauer um Baby: Christine Tran Ferguson gedenkt ihres Sohnes

Christine Tran Ferguson macht aktuell wohl die schlimmste Zeit ihres Lebens durch. Vergangenes Jahr hatten die Bloggerin und ihr Mann Ryan Ferguson ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen: einen kleinen Jungen namens Asher. Doch vor wenigen Wochen dann die Schocknachricht: Mit nur 14 Monaten ist ihr Söhnchen plötzlich verstorben. Einen Monat nach Ashers Tod bringt Christine ihre Trauer mit einem herzzerreißenden Text zum Ausdruck.

"Wir sollten unsere Reise nach Italien nächste Woche vorbereiten. Stattdessen schaue ich mir diese Fotos von unserem ersten Familienurlaub vor fast genau einem Jahr an, als Asher vier Monate alt war", schreibt Christine auf Instagram und teilt dazu Fotos von Asher, Ryan und sich am Strand. "Ich kann nicht glauben, dass es schon über einen Monat her ist, dass wir dich das letzte Mal im Arm gehalten, dich geküsst, dich gerochen, dein kleines Lachen gehört haben", teilt sie mit. Die kurze Zeit mit ihrem Sohn sei nicht genug gewesen: "Ich dachte, ich hätte eine Ewigkeit, wir hatten so viele Pläne für die Zukunft, und jetzt ist das einfach weg."

Woran Christine und Ryans kleiner Schatz gestorben ist, gaben sie bisher nicht preis. Vor der schrecklichen Nachricht seines Todes hatte sie ihrer Community aber mitgeteilt, dass Asher im Krankenhaus liege und "auf der Intensivstation um sein Leben kämpfe".

Anzeige

Instagram / tourdelust Christine Tran Ferguson mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / tourdelust Ryan Ferguson und Christine Tran Ferguson mit ihrem Sohn Asher

Anzeige

Instagram / tourdelust Christine Tran Ferguson, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de