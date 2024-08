Nur Lügen? Musikproduzent The-Dream wehrt sich gegen Anklage

The-Dream (46), der mit bürgerlichem Namen Terius Adamu Ya Gesteelde-Diamant heißt, muss sich aktuell mit schweren Vorwürfen auseinandersetzen. Die Nachwuchssängerin Chanaaz Mangroe beschuldigt den Musikproduzenten, sie in eine missbräuchliche, gewalttätige und manipulative Beziehung verwickelt zu haben. Jetzt wehrt sich The-Dream gegen die Anschuldigungen und streitet die Vorwürfe ab, wie Daily Mail berichtet. Die Anwälte des Unternehmers behaupten, dass die "300 Absätze [der Klage] mit größtenteils irrelevanten, ungenauen und absichtlich aus dem Zusammenhang gerissenen Behauptungen" bestückt sind. Außerdem heißt es: "Der Kläger (Mangroe) ist nicht das Opfer von Diamant und war es auch nie – Punkt."

The-Dream weist nicht nur jegliche Schuld von sich, sondern möchte die Schuld jetzt offenbar an Chanaaz zurückweisen. Er unterstellt ihr, sie wolle mit der Klage seine Karriere zerstören und ihn finanziell ausbeuten, um einen Vergleich gegen einen "hoch angesehenen schwarzen Musiker in der Kunstindustrie" zu erreichen. Die Juristen des Produzenten behaupten, die Klage sei "eine Waffe für destruktive rassistische Stereotypen." Zudem beteuert The-Dream, nie einvernehmlichen Sex sowie Sex gegen Geld mit der Klägerin gehabt zu haben. "Diamant hat den Kläger nie in irgendeiner Weise missbraucht", heißt es abschließend.

Anfang Juni nahm The-Dream zu den Vorwürfen bereits Stellung und stellte in einem Statement, das der New York Times vorliegt, klar: "Diese Behauptungen sind unwahr und verleumderisch. Als jemand, der sich dafür einsetzt, einen positiven Einfluss auf meine Künstlerkollegen und die Welt im Allgemeinen zu haben, bin ich zutiefst beleidigt und traurig über diese Anschuldigungen." Mit Hits wie "Umbrella" von Rihanna (36), "Baby" von Justin Bieber (30) und "Cuff It" von Beyoncé (42) konnte der Musikproduzent große Erfolge feiern. Mit seiner Arbeit gewann er sogar acht Grammys.

Getty Images The-Dream im Februar 2011

Getty Images Frank Ocean, Jay-Z und The-Dream, Musiker

