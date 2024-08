Süß: "Hollyoaks"-Star Jamie Lomas ist erneut Vater geworden

Im Februar dieses Jahres verkündeten Jamie Lomas (49) und seine Partnerin Jess Bell eine niedliche Neuigkeit: Sie erwarten ein Baby! Der "Hollyoaks"-Star und die Mutter des Kindes geben OK! nun nähere Einblicke zu ihrem Leben mit Kind und verraten sogar den Namen des Mädchens: Am 29. Juli erblickte Bella Nevaeh Lomas mit einem Gewicht von 2948 Gramm das Licht der Welt. "Wir wollten einen Namen, der für uns eine Bedeutung hat", erklärt der Schauspieler und fügt hinzu: "Bella ist eine Anspielung auf Jess' Nachnamen und Nevaeh ist 'Himmel' (heaven) rückwärts. Bella bedeutet auch 'schön', also ist es 'schöner Himmel'."

Mama, Papa und Baby haben sich auch schon perfekt eingespielt, wie Jess im Interview stolz berichtet: "Seit wir aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind, hat sich Bella wie ein Traumbaby verhalten. Sie hat zugenommen und liebt ihr Essen." Eines Nachts wollte sich das Neugeborene nicht beruhigen lassen, erzählt sie weiter. Erst, als es Jamie sah, beruhigte es sie. "Sie kommt zu mir, um sich zu trösten, und zu Jess, um zu essen", scherzt die "EastEnders"-Bekanntheit.

Jamie ist bereits Vater eines Sohnes namens Billy. Vor rund drei Jahren verbreiteten sich die ersten Gerüchte darüber, dass sich Jamie und Jess daten. Im Mai 2022 machten sie dann endlich ihre Liebe und Beziehung offiziell – und das nicht auf Social Media, wie viele vielleicht vermuten würden. Die frischgebackenen Eltern zeigten sich gemeinsam bei den Pride of Manchester Awards.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielomas21 Jess Bell und Jamie Lomas im April 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielomas21 Jamie Lomas und seine Partnerin Jess Bell

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Namen? Supersüß! Mir gefällt er. Mein Geschmack ist es nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de