"Hollyoaks"-Star Jamie Lomas ist mit seiner Freundin verlobt

Jamie Lomas (48) wird vor den Altar treten. Der Schauspieler ist seinen Fans vor allem durch die Rolle des Warren Fox in der britischen Seifenoper "Hollyoaks" bekannt. Er spielte aber auch eine tragende Rolle in "EastEnders". Seit mittlerweile zwei Jahren ist er mit seiner Freundin Jess Bell liiert und nun macht er Nägel mit Köpfen: Jamie hat seiner Jess einen romantischen Antrag gemacht.

Die frohe Botschaft geben Jamie und Jess selbst gegenüber dem Ok! Magazine bekannt. "Ich hatte es schon eine Weile geplant und wollte, dass es perfekt wird", meint der zukünftige Ehemann stolz. Als Kulisse für den Antrag suchte der 48-Jährige sich einen ganz besonderen Ort aus: Er ging in einem mexikanischen Restaurant am Comer See auf die Knie. "Ehe ich mich versah, war da dieser Ring und alle klatschten und jubelten. Es war unglaublich, so wunderbar und emotional", schwärmt auch Jess von dem Antrag. Dass ihr Partner ihr die Frage aller Fragen stellt, habe die Zahnärztin überhaupt nicht erwartet.

Im August 2021 kamen die ersten Gerüchte auf, dass Jamie seine Jess datet. Öffentlich machte er die Beziehung aber erst im Mai 2022, als sie sich das erste Mal zusammen auf dem roten Teppich zeigten. Ein Insider verriet The Sun: "Jamie und Jess haben sich über Freunde kennengelernt und sind sich in den letzten Monaten immer näher gekommen."

Getty Images Jamie Lomas, "Hollyoaks"-Darsteller

Instagram / jamielomas21 Jess Bell und Jamie Lomas im April 2022

Getty Images Jess Bell und Jamie Lomas bei den Pride of Manchester Awards 2022

