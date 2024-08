Abseits des Rings: Das bringt WWE-Superstar Gunther runter

Als Ringgeneral machte sich Gunther im Wrestlinggeschäft einen großen Namen. Inzwischen kämpft der Österreicher gegen WWE-Superstars wie Drew McIntyre oder auch Cody Rhodes (39). Ende August wird der Sportler sogar gegen niemand Geringeres als Wrestler-Legende Randy Orton (44) im Ring in Berlin stehen. Walter Hahn, wie Gunther mit bürgerlichem Namen heißt, hat Promiflash verraten, wie er abseits des Rings abschalten kann: "Das passiert kaum. Meine Frau und ich, wir haben jetzt einen Sohn seit knapp acht Monaten. [...] aber ich würde schon sagen, dass er mich runterbringt", berichtet der gebürtige Wiener stolz.

Gunther und seine Frau Jinny, die ebenfalls einst als Wrestlerin aktiv war, begrüßten im Dezember des vergangenen Jahres ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt – und der 36-Jährige genießt das Vaterdasein wohl sehr. "Mit Familie ist das alles natürlich noch mal eine große Änderung gewesen. Dennoch am besten abschalten lässt mich die Zeit mit meiner Familie", berichtet Gunter im Promiflash-Interview weiter.

Gunther startete seine Karriere als Profiwrestler im Jahr 2007 – damals trat er allerdings noch mit seinem richtigen Vornamen auf. Vor zwei Jahren schaffte er es schließlich in das Main Roster der WWE. Im Juni sicherte er sich damals die WWE InterContinental Championship, welche er 666 Tage behielt. Erst vor wenigen Tagen verpasste er diesem Titel ein großes Upgrade. Beim SummerSlam siegte er gegen Damian Priest und krönte sich somit zum neuen World Heavyweight Champion der WWE. Am 31. August will er seinen Titel im Match gegen Randy Orton beim Bash in Berlin unbedingt verteidigen. "Randy Orton ist natürlich einer der größten in der WWE. Und jetzt bald als Wiener Junge gegen ihn im Ring zu stehen, ist schon ein bisschen surreal. [...] aber ich bin jetzt an der Weltspitze und ich möchte mit den allerbesten in einem Ring stehen", macht er abschließend gegenüber Promiflash deutlich.

