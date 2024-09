WWE-Triumph in Deutschland: So emotional war es für Gunther

Gunther (37) traf am Samstag beim Bash in Berlin auf niemand Geringeren als einen der größten Profiwrestler überhaupt: Randy Orton (44). Der heftige Schlagabtausch ging letztendlich zugunsten des Ringgenerals aus. Auf der Pressekonferenz danach, bei der auch Promiflash anwesend war, ließ der World Heavyweight Champion der WWE das Match und die Stimmung Revue passieren. "Die deutschen Fans sind etwas schwerer zu beeindrucken. Du musst mehr liefern [...] Aber genau das ist es, was mich gut gemacht hat", schwärmt Gunther. Die Atmosphäre sei großartig gewesen – er habe sich von der Lautstärke tragen lassen. "Ich habe mich sehr gefreut, da rauszugehen. [...] Wenn es um WWE in Deutschland geht, habe ich noch nichts gehört, aber es würde mich überraschen, wenn es hier bereits enden würde. [...] Ich bin zuversichtlich, dass wir hierher zurückkommen werden", stellte er weiter klar.

Schon im Interview mit Promiflash vor wenigen Wochen machte Gunther deutlich, wie heiß er auf das Main Event in Berlin gegen Randy ist. "Dafür bin ich jetzt auch hier. Ich bin jetzt an der Weltspitze und ich möchte mit den Allerbesten in einem Ring stehen. Und ich bin jetzt ein sehr würdiger Gegner", machte der ehemalige Intercontinental Champion deutlich. Die Kämpfe im Wrestlingring setzen sich aus Sport und Dramaturgie zusammen. Die Stunts sind gescriptet, dennoch sind die Matches körperlich anstrengend. Das merkte man Gunther auch nach dem Fight gegen "The Viper" Randy an. "Das ist kein Ballett, was wir hier machen. Das ist sehr physisch. Wir erzählen Geschichten mit unseren Körpern, unserer Athletik", erklärte er dazu.

Auch Cody Rhodes (39) stand am vergangenen Samstag in der Uber Arena im Ring. Sein Match war jedoch von einer ganz anderen emotionalen Bedeutung – denn er traf auf seinen engen Freund Kevin Owens (40). Wo genau die beiden aktuell stehen, wollte der Universal Champion nicht sagen. Doch auf der Pressekonferenz nach dem Bash in Berlin machte er gegenüber Promiflash deutlich: "Kevin und meine Verbindung ist extrem tief und sehr komplex."

Getty Images Randy Orton im April 2024

Getty Images Cody Rhodes im Januar 2023

