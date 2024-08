Sport mit Stunts: Wie anstrengend ist Wrestling wirklich?

Seit 2007 ist Gunther (37) bereits als Profiwrestler tätig – seit 2022 steht er bei der WWE im Ring. Wrestling setzt sich aus Sport und Dramaturgie zusammen. Sprich, die Matches folgen stets einem Skript – der Sieger steht somit bereits im Vorfeld fest. Doch das macht das Ganze nicht unbedingt weniger anstrengend. Für den aktuellen World Heavyweight Champion der WWE ist es mittlerweile die pure Routine, wie er Promiflash verrät: "Meistens merkt man am Morgen nach dem Match, was man da geleistet hat, aber da will ich mich nicht drüber beschweren."

Böse Zungen behaupten, dass die Arbeit als Wrestler gar nicht anstrengend sei. Doch dass dem nicht so ist, wurde in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Von Veilchen bis hin zu blutigen Rücken ist da oftmals alles dabei. Viele der Profiwrestler um Roman Reigns (39) und Cody Rhodes (39) kämpfen mit schweren Rückenproblemen sowie Bandscheibenvorfällen – einige taten sich im Ring sogar schon richtig weh. Dass der Sport nicht spurlos an den Profis vorbeigeht, weiß auch Gunther. "Das ist kein Ballett, was wir hier machen. Das ist sehr physisch. Wir erzählen Geschichten mit unseren Körpern, unserer Athletik. Das gehört halt einfach dazu", berichtet er im Promiflash-Interview weiter.

Doch Gunther liebt seinen Beruf über alles. Vor wenigen Wochen stand er erneut auf einer ganz großen Bühne: Beim SummerSlam siegte er gegen Damian Priest und sicherte sich den Titel des World Heavyweight Champion. Zuvor war er 666 Tage der InterContinental Champion. Am 31. August will er beim Bash in Berlin seinen Titel verteidigen – gegen niemand Geringeren als Randy Orton (44) muss er dafür ran. Doch der 37-Jährige ist diesbezüglich gegenüber Promiflash selbstsicher: "Dafür bin ich jetzt auch hier. Ich bin jetzt an der Weltspitze und ich möchte mit den Allerbesten in einem Ring stehen. Und ich bin jetzt ein sehr würdiger Gegner."

Anzeige Anzeige

WWE Gunther, österreichischer Profiwrestler

Anzeige Anzeige

Getty Images Randy Orton, US-Wrestler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr vermutet, dass das Wrestling doch so anstrengend ist? Klar, nur weil sich der Sport aus Stunts zusammensetzt, ist er nicht weniger anstrengend. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de