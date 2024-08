So schön war Justine Schlütters Traumhochzeit auf Mallorca

Schon seit einem Monat heißt sie offiziell Justine Grütter-Schlütter, vergangenes Wochenende war es dann endlich so weit: Nach monatelanger Planung feierten die Influencerin und Benedikt Grütter ihre dreitägige Hochzeit auf Mallorca – inklusive Get-together auf einem Katamaran und einer After-Wedding-Poolparty. Nun teilte die Beauty erstmals Bilder ihrer Traumfeier auf Instagram. "Erste Hochzeitseindrücke – das erste und das letzte sind meine Lieblingsbilder", schreibt die frisch Verheiratete zu einer Reihe von romantischen Fotos. Darunter Detailaufnahmen ihres extravaganten Hochzeitskleides, das Brautpaar in verschiedenen Momenten und ein paar Bilder der Poolparty am nächsten Tag.

Aufnahmen, auf die die Community der 31-Jährigen wohl schon sehnsüchtig gewartet hat. Innerhalb weniger Minuten wird die Kommentarspalte mit positiven Reaktionen geflutet. "So, so schön, wie ein Pinterest Board", schwärmt eine Nutzerin. "Hab Gänsehaut", schreibt eine andere begeistert. Auf das Hochzeitsvideo wird die Öffentlichkeit aber wohl verzichten müssen – das kündigte die Wahl-Kölnerin bereits in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story an. "Ihr müsst bedenken, wie auf unserer standesamtlichen Hochzeit haben unsere Gäste bis auf ein paar Ausnahmen nichts mit Social Media zu tun und möchten auch nicht unbedingt gepostet werden und das respektiere ich zu 100 Prozent", erklärte sie und fügte hinzu: "Das Video wird mit Sicherheit sehr emotional werden, was für uns sehr intim ist." Bezüglich weiterer Eindrücke spannt Justine ihre Follower bisher auf die Folter: Ein Foto von ihrem kompletten Braut-Look teilte sie nämlich noch nicht.

Eine Megahochzeit – dabei hatten es die Social-Media-Bekanntheiten mit dem Heiraten gar nicht so eilig. Seit über 10 Jahren sind Benedikt und Justine schon ein Paar – 2023 stellte der gebürtige Bocholter seiner Liebsten im USA-Urlaub schließlich die Frage aller Fragen. In den Jahren davor stand bei ihnen alles auf Karriere – die beiden sind nämlich nicht nur privat, sondern auf beruflich ein Traumpaar: Neben Justines Social Media gründeten sie vergangenes Jahr gemeinsam ein eigenes Modelabel und unterhalten inzwischen ihre Fans auch regelmäßig in ihrem Podcast "Schlutto Bene" mit Geschichten aus ihrem Leben.

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt, Juni 2022

Denkt ihr, Justine teilt bald ein Foto von ihrem kompletten Braut-Look?



