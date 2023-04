"Überwältigt": Influencerin Justine Schlütter ist verlobt!

Tolle Neuigkeiten von Justine Schlütter! Die deutsche Influencerin startet seit einigen Jahren nicht nur im Netz, sondern auch als Schauspielerin in Sturm der Liebe oder bei Das perfekte Dinner total durch. Auch privat läuft es bei der Beauty super: Schon seit einigen Jahren ist sie mit ihrem Partner Benedikt Grütter zusammen. Nun gehen die beiden auch den nächsten Schritt: Justine und Benedikt haben sich verlobt!

Die süßen Liebes-News teilt die 30-Jährige nun mit ihren rund 216.000 Fans auf Instagram: "Jetzt sind wir für immer auf einem Date", schreibt Justine überglücklich unter einem Schnappschuss der beiden in einem Nationalpark in den USA, auf dem sie stolz ihren Verlobungsring präsentiert. "Wir sind absolut überwältigt und ich kann es auch selbst immer noch gar nicht wirklich glauben. [...] Wir schweben gerade immer noch auf einem kleinen Wölkchen", freut sie sich in ihrer Story.

Auch einige von Justines Influencer-Kolleginnen gratulierten dem glücklichen Paar bereits: "Ich weine! Ich freu mich so für euch! Perfekt einfach, Glückwunsch", kommentiert Online-Star Farina Opoku aka Novalanalove (32) ganz begeistert. Auch Michi von Want gratuliert den beiden: "Oh mein Gott, ich dachte gerade ich höre nicht richtig. [...] Wir freuen uns so unendlich für euch."

Instagram / justineschlue Justine Schlütter, Influencerin

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Verlobten Benedikt

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt, Juni 2022

