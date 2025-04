Influencerin Justine Schlütter erwartet erstmals Nachwuchs

Justine Schlütter teilt süße Neuigkeiten mit ihren Fans: Die Influencerin wird zum allerersten Mal Mama! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht sie jetzt ein romantisches Video, das sie und ihren Ehemann Benedikt Grütter im Urlaub auf Mallorca zeigt. Es ist zu sehen, wie das Paar überglücklich vor einer traumhaften Kulisse posiert – und dann den schon deutlich erkennbaren Babybauch der Beauty präsentiert, über den Benedikt liebevoll streichelt. "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines", heißt es in der Bildunterschrift.

Nicht nur die Eheleute scheinen von ihrem Glück überwältigt – auch die Fans der Netzbekanntheit zeigen sich völlig aus dem Häuschen über diese Nachricht. "Nicht euer Ernst. Wie schön ist das denn, ich freue mich so sehr mit euch", schreibt beispielsweise ein begeisterter Nutzer, während ein anderer betont: "Oh mein Gott, ihr werdet die coolsten Eltern sein." Aber auch Justines Social-Media-Kolleginnen gratulieren dem Paar unter dem Beitrag. "Ich kann es immer noch nicht glauben. Freuen uns so dolle", schwärmt beispielsweise Michi Brandl alias Michi von Want.

Justine und Benedikt gehen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Im April 2023 verlobten sich die beiden – und feierten im Sommer vergangenen Jahres dann ihre Traumhochzeit auf Mallorca. Das Event zog sich über drei Tage und beinhaltete neben der Trauung ein Get-together auf einem Katamaran sowie eine After-Wedding-Poolparty. Im August gewährte die Wahl-Kölnerin ihren Followern einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten. "Erste Hochzeitseindrücke – das erste und das letzte sind meine Lieblingsbilder", schrieb sie zu einer Reihe von romantischen Schnappschüssen.

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt, Juni 2022

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt

